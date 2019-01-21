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13:47 21 Ocak 2019
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    Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk

    Kemal Batmaz, Gülen'i savundu: Bırakın darbeyi, kimseyi incitmezler

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    ABD'den gelen heyetin katıldığı Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya ilişkin beyanlarda bulunan Kemal Batmaz, "Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı soruldu. 'Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler. 15 sene şirketlerinde çalıştım' dedim" ifadesini kullandı.

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

    Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kemal Batmaz: Darbe yok ki pişmanlık duyayım
    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların beyanları alındı.

    Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettiği belirtilen sivil imam Kemal Batmaz, 3 Ocak 2019'da ABD'den gelen heyetin katıldığı Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya ilişkin bazı beyanlarda bulundu.

    Duruşmada Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından kendisine 3 başlık altında sorular sorulduğunu anlatan Batmaz, bunların kendisiyle ilgili konular, ABD'ye yaptığı seyahatler ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sorular olduğunu söyledi.

    'RAMAZAN DİNÇ 'GÜLEN MELEK DEĞİL Mİ?' DEDİ'

    FETÖ için Türkiye'ye gelen ABD'li heyet
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li heyetle yapılan 'FETÖ' toplantısının detayları belli oldu
    Batmaz, sorulan soruları ve bunlara verdiği cevapları şu şekilde sıraladı:

    "Adil Öksüz'ü tanıyıp tanımadığımı sordular, tanımadığını söyledim. 'Adil Öksüz'den talimat aldın mı?' diye sordular. Almadığımı söyledim. 'Darbe gecesi neredeydiniz?' sorusunu yönelttiler. Arkadaşımın evinde olduğumu belirttim. 'Gülen'i tanıyor musunuz? Onunla görüştünüz mü?' şeklindeki soruya da 'hayır' cevabını verdim. Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı soruldu. Onlara 'Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum' dedim. Bu sözün ardından Ramazan Dinç, 'Tanımadığınız kişiyle alakalı nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi bile düşünmezler. 15 sene şirketlerinde çalıştım' dedim. Ramazan Dinç, '(Fethullah Gülen) Melek değil mi?' dedi. Ben de 'Bir kesime terör deniliyorsa sürekliliği olması lazım' deyince konunun kapatılmasını istediler."

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Ali Alper Saylan, Ramazan Dinç, Adil Öksüz, Fethullah Gülen, Kemal Batmaz, ABD, Türkiye
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