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16:57 21 Ocak 2019
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    Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Akıncı Üssü davasında savcı, 16 asker ve sivil sanıklar hakkında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

    15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

    Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk
    © AA / Mustafa Kamacı
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    Davada sanıkların, 'anayasal düzeni ihlal', 'vatandaşların şehit edilmesi' ve 'cumhurbaşkanına suikast girişimi' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

    — Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ve darbe girişimini sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    — 15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun ve darbe girişiminde hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

    — Darbe gecesinde Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

    Akıncı Üssü davası
    © AA / Mustafa Kamacı
    Akıncı Üssü davasında gerginlik: 'O parmağı alır gözüne ya da uygun bir yerine sokarım'
    — Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

    — TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

    — Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi öldüren eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    — Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    — Emniyet Havacılık Başkanlığı'nda 7 polisi öldüren pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    GÜLEN VE ÖKSÜZ HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ AYRILMASI TALEBİ

    — Akıncı Üssü davasında savcı, firari sanıklar Fethullah Gülen ve Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.

    Akıncı Üssü davasında savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT, TBMM, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç, Ahmet Tosun, Hava Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli, Hakan Çiçek, Hakan Karakuş, Akıncı Üssü, Türkiye
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