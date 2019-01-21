Eren Erdem'in tahliye talebine ret

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davası kapsamında tahliye edilen ve savcılığın yaptığı itiraz sonrası tekrar tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkemece reddedildi.

Erdem'in avukatları, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 8 Ocak tarihli tutuklama kararına, bir üst mahkeme sayılan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren mahkemenin kararında, itiraz edilen kararda belirtilen kuvvetli suç şüphesinin varlığına dair gerekçenin dosya kapsamına uygun olduğuna dikkati çekilerek, yurt dışına çıkarken yakalanan ve gizli tanığın kimliğini açıklamaktan hakkında dava açılan sanığın delillere etki etme ihtimali bulunduğu için tutuklama kararına yapılan itirazın hukuki dayanağının olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Tutuklama kararının ve gerekçesinin yasaya uygun olduğu aktarılan kararda, itirazların reddine ve Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmedildiği belirtildi.