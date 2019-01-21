Erdoğan-Putin zirvesinin çarşamba günü yapılacağına Ankara'dan teyit

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'le biraraya gelecektir" denilen açıklamada, program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetlerarası görüşme yapılmasının da öngörüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, Moskova'da gerçekleşecek temaslarla ilgili "Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır" bilgisini paylaştı.

Erdoğan-Putin görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme açıklaması eşliğinde bölgesel gelişmelerin çok hızlandığı bir dönemde yapılıyor.