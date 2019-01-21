AK Parti Sözcüsü Çelik: Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var

Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
'AKDENİZ'DE SADECE MÜLTECİLER DEĞİL İNSANLIK BOĞULUYOR'
'TÜRKİYE MÜLTECİ KONUSUNDA TÜM DÜNYANIN VİCDANI OLMUŞTUR'
Özellikle PKK'ya karşı çağrı yapanların mültecilere seslerinin çıkmadığını görüyoruz. Mali'den karnesini cebinde taşıyarak Avrupa'ya gitmek isteyen çocuk, maalesef Akdeniz'in sularına gömüldü. Hayatını kaybeden mültecilerle ilgili otopsi çalışmasında bu çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir karikatürist bu çocuğu çizdi. Hayatını kaybetmiş ve balıklara resmini gösteriyordu. Bu resim bir utançtır. Bu insanlar insanlığımızın parçasıdır, bunları sahip çıkmak insanlığı yücelten bir şeydir. Türkiye, halkımız bu konuda bütün dünyanın vicdanı olabilecek bir sınav vererek bütün dünyanın vicdanı yerine geçmektedir. En çok yardım eden ülke Türkiye olmuştur, bununla gurur ve onur duyuyoruz.
'ADAYLARIMIZA HER GEÇEN GÜN TEVECCÜH GÜÇLENEREK BÜYÜYOR'
Hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız Samsun ve Ordu'daydı. Orada AK Parti adaylarına, Cumhur İttifakı adaylarına büyük teveccüh ve coşku vardır. İnşallah seçimlere doğru doludizgin devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Gerek AK Parti gerek ittifak adaylarına karşı giderek güçlenen teveccühün daha da genişlediğini görüyoruz.
'MHP'DEN BİR DAVET GELİRSE ARKADAŞLARIMIZ KATILACAKTIR'
'KIRIM'DAKİ GEMİ KAZASINI YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ'
Kerç boğazında iki gemi alev almış. Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Gemilerin sahiplerinin türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriyor. Rusya 10 arama kurtarma botunu bölgeye göndermiş. Biz de bu faaliyetlerle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim.
'FAZIL SAY'IN KONSERİNİ DİNLEDİK ÇOK ETKİLENDİK'
'ABD'Lİ SENATÖRE PYD-PKK İLİŞKİSİ VİDEO İLE GÖSTERİLDİ'
Katar'da ABD yetkilileri ile Taliban yetkilileri bir görüşme yapıyorlardı. Ne zaman Afganistan'da barış görüşmeleri sağlansa maalesef böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir saldırı olduğunu değerlendiriyoruz. 120 civarında hayatını kaybeden var. Afganistan'a başsağlığı diliyüoruz. Barış görüşmeleri devam etmelidir. Bu yoldan saptırma eylemlerine karşı bu süreç devam eder. ABD'li Senatör'ün Graham'ın Türkiye'ye ziyareti oldu. Kendisi bu olayları takip eden birisi. ABD'nin oradan çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. PKK ile YPG-PYD ilişkisine dair kendtisine videolar seyrettirilirdi. Bunlara ilk kez izlediğini söyledi. Bu konuda Türkiye'nin güvenlik değerlendirmesiyle herkesin sempatik olması gerekiyor.
'AKDENİZ'DE YENİ BİR AFGANİSTAN YARATMAKTAN UZAK DURULMALI'
'BU ÇEKİLMENİN KİMLERİN ALEYHİNE OLACAĞINA BAKIN GÖRÜRSÜNÜZ'
Bu provokasyonları Ankara'dan baktığını başkalarının sisli, buzlu camda gördüğünü biz berrak bir şekilde, aynada görür gibi görüyoruz. Ne zaman halkın önü açılmaya çalışılsa bu provokasyonlar çıkıyor. Başkan Trump'un Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından 'çekilmeyin' diyenleri görüyoruz. Bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için birtakım engeller konulacağı açıktır. Cumhurbaşkanımızla ifade ettiler. Başkan Trump'ın kararından caydırmaya dönük, ya da bu kararı sömünlendirmeye yönelik çabalar olarak görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır? Kimlerin aleyhine olacaktır? Bunları altalta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bunu görebilmek için derin bir istihbarata ihtiyaç yoktur.
'GÜVENLİ BÖLGEDEN ASIL MAKSAT YPG-PYD'NİN ÇIKARILMASIDIR'
Bu DEAŞ, PYD-YPG tarafından istismar edilmektedir. O bölgedeki çeşitli halkların birbiriyle karşı karşıya gelmesi gibi bir tablo çıkarıyor. Biz çekilmenin devam etmesini destekliyoruz. Güvenli bölgeden ilk aşamada YPG'nin çıkartılması sözkonusudur. Esas amaç Suriye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir terör unsurunun kalmamasıdır. Suriye'de güvenli bölgeden sonra nihai olarak amaçlanan şey Suriye'nin terör ör gütlerinden arındırılmasıdır.
2HATAY BELEDİYE BAŞKANI AÇIKÇA NEFRET SUÇU İŞLEMİŞTİR'
Siyasette herhangi bir şekilde mülteci meselesinin istismar edilmemesi gerekir. Avrupa'da ırkçı, İslam, Türk düşmanlarının en çok sığındığı şey mülteciler üzerinden toplumda korku yaratmalarıdır. Irkçılar kendi bölgelerindeki mültecilerin sayısını abartmışlardır. Diyelim ki o yerde bin kişi mülteci var. Irkçılar öylesine öyle bir kampanya oluşturuluyor ki, orada yaşayan insanlar 10 binler olduğunu düşünüyor. Hatay Belediye Başkanının söylediği sözün hiçbir orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların kullandığı sözün sadece kelimelerin değiştirilerek söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Bu bir kere Suriyeliler'in hedef gösterilmesidir. Hatay Belediye başkanı yanlış bilgi vermiştir. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu açıklamanın nefret suçu olduğunun altını çiziyoruz.
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