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21:35 21 Ocak 2019
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    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kerç Boğazı'nda yaşanan gemi yangınıyla ilgili konuşan Çelik, "Konuyu yakinen takip ediyoruz. Sahiplerinin Türk olma ihtimali var" dedi.

    Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

    'AKDENİZ'DE SADECE MÜLTECİLER DEĞİL İNSANLIK BOĞULUYOR'

    EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos (File)
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    'Avrupa'da artık göçmen krizi yok'
    "Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir ve bu insanlarla aramızda köprü kurmak gerekir. Avrupa'da bazı ülkelerin bu insanların denizden göçe müdahale etmemekle büyük sorumluluğu vardır. Irkçı zihniyetler çok büyük sorumluluk sahibidir. Türkiye hattındaki vizyon sayesinde ölümler az düzeye inmiştir. Bu gün tekil rakamlara inmiştir ve bazen de sıfıra yaklaşmıştır. Televizyon ekranlarda gördüğümüz gibi bazı ülkelerde bu mazlum insanların botları batırılarak ölüme terkedilmesi vicdanları yaralayan bir şeydir. Akdeniz'de sadece mülteciler değil bütün insanlı boğuluyor.

    'TÜRKİYE MÜLTECİ KONUSUNDA TÜM DÜNYANIN VİCDANI OLMUŞTUR'

    Özellikle PKK'ya karşı çağrı yapanların mültecilere seslerinin çıkmadığını görüyoruz. Mali'den karnesini cebinde taşıyarak Avrupa'ya gitmek isteyen çocuk, maalesef Akdeniz'in sularına gömüldü. Hayatını kaybeden mültecilerle ilgili otopsi çalışmasında bu çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir karikatürist bu çocuğu çizdi. Hayatını kaybetmiş ve balıklara resmini gösteriyordu. Bu resim bir utançtır. Bu insanlar insanlığımızın parçasıdır, bunları sahip çıkmak insanlığı yücelten bir şeydir. Türkiye, halkımız bu konuda bütün dünyanın vicdanı olabilecek bir sınav vererek bütün dünyanın vicdanı yerine geçmektedir. En çok yardım eden ülke Türkiye olmuştur, bununla gurur ve onur duyuyoruz.

    'ADAYLARIMIZA HER GEÇEN GÜN TEVECCÜH GÜÇLENEREK BÜYÜYOR'

    Hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız Samsun ve Ordu'daydı. Orada AK Parti adaylarına, Cumhur İttifakı adaylarına büyük teveccüh ve coşku vardır. İnşallah seçimlere doğru doludizgin devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Gerek AK Parti gerek ittifak adaylarına karşı giderek güçlenen teveccühün daha da genişlediğini görüyoruz.

    'MHP'DEN BİR DAVET GELİRSE ARKADAŞLARIMIZ KATILACAKTIR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    MHP'nin adayı Erdoğan'dan izin istedi: Bozkurt işareti yapabilir miyim?
    Bir davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendireceği açıktır. Bu formatlar MHP'nin takdirindedir. Biz kendi formatımızı uygularken kendi adaylarımızı açıklarken ittifak adayları varsa onları da açıklıyor. Kendileri büyükşehirleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı açıklamak isterlerse aynı şekilde memnuniyet verici olacaktır. Dediğim gibi takdir sayın Bahçeli ve MHP'li yetkililerindir. Davet olduğu takdirde arkadaşlarımız tabii ki orada bulunacaklardır.

    'KIRIM'DAKİ GEMİ KAZASINI YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ'

    Kerç boğazında iki gemi alev almış. Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Gemilerin sahiplerinin türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriyor. Rusya 10 arama kurtarma botunu bölgeye göndermiş. Biz de bu faaliyetlerle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim.

    'FAZIL SAY'IN KONSERİNİ DİNLEDİK ÇOK ETKİLENDİK'

    Fazıl Say - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fazıl Say konseri yorumu: Mesaj son derece net
    Çok güzel bir konser oldu. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok etkilendik. Dinamik bir salondu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyet bu konseri dinledi. Kara Toprak'tan İzmir Marşı'na ve Truva Sonatı'na kadar. Fazlı Say'la gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kulise geçerek bir sohbet oldu. Önemli bir hatırlatmada bulundu. Truva destanı hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız şu anektodu nakletti. Yunanlılar'ın İzmir'e doğru geri çekilirken Yunan tarihçiler, Atatürk'ün "Truva'nın intikamını aldık" dendiği söylendi. Değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da bu konuda yazıları vardı. Cumhurbaşkanımızın bu Truva Savaşı ve Atatürk'ün bu benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın hala sürdüğünü hatırlatması güzel bir benzetme oldu.

    'ABD'Lİ SENATÖRE PYD-PKK İLİŞKİSİ VİDEO İLE GÖSTERİLDİ'

    Katar'da ABD yetkilileri ile Taliban yetkilileri bir görüşme yapıyorlardı. Ne zaman Afganistan'da barış görüşmeleri sağlansa maalesef böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir saldırı olduğunu değerlendiriyoruz. 120 civarında hayatını kaybeden var. Afganistan'a başsağlığı diliyüoruz. Barış görüşmeleri devam etmelidir. Bu yoldan saptırma eylemlerine karşı bu süreç devam eder. ABD'li Senatör'ün Graham'ın Türkiye'ye ziyareti oldu. Kendisi bu olayları takip eden birisi. ABD'nin oradan çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. PKK ile YPG-PYD ilişkisine dair kendtisine videolar seyrettirilirdi. Bunlara ilk kez izlediğini söyledi. Bu konuda Türkiye'nin güvenlik değerlendirmesiyle herkesin sempatik olması gerekiyor.

    'AKDENİZ'DE YENİ BİR AFGANİSTAN YARATMAKTAN UZAK DURULMALI'

    Haseke'de ABD - YPG konvoyuna saldırı
    Twitter
    Suriye'de ABD-YPG ortak konvoyuna intihar saldırısı: 5 ölü
    YPG terör örgütünün DEAŞ'a karşı desteklenmesi Türkiye'ye karşı terör örgütünün lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. Afganistan bu hale aynı mantıkla geldi. Geçmişte bazı terör örgütleri desteklendi ve sonra kontrol edilemez hale geldiler. Bu tablo hür dünyanın canını yakıyor en önemlisi de Afganistan, Suriye halkının canını yakıyor. Bundan kim sorumludur, bu politikalara imza atanlar sorumludur. Akdeniz'de bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerekir. YPG-PYD'ye TIR'lar dolusu silah gönderirseniz, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi NATO müttefikinize karşı olursanız bu dünyanın bütün değerlerine, denklemine uymayan bir tablo çıkartır.

    'BU ÇEKİLMENİN KİMLERİN ALEYHİNE OLACAĞINA BAKIN GÖRÜRSÜNÜZ'

    Bu provokasyonları Ankara'dan baktığını başkalarının sisli, buzlu camda gördüğünü biz berrak bir şekilde, aynada görür gibi görüyoruz. Ne zaman halkın önü açılmaya çalışılsa bu provokasyonlar çıkıyor. Başkan Trump'un Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından 'çekilmeyin' diyenleri görüyoruz. Bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için birtakım engeller konulacağı açıktır. Cumhurbaşkanımızla ifade ettiler. Başkan Trump'ın kararından caydırmaya dönük, ya da bu kararı sömünlendirmeye yönelik çabalar olarak görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır? Kimlerin aleyhine olacaktır? Bunları altalta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bunu görebilmek için derin bir istihbarata ihtiyaç yoktur.

    'GÜVENLİ BÖLGEDEN ASIL MAKSAT YPG-PYD'NİN ÇIKARILMASIDIR'

    Bu DEAŞ, PYD-YPG tarafından istismar edilmektedir. O bölgedeki çeşitli halkların birbiriyle karşı karşıya gelmesi gibi bir tablo çıkarıyor. Biz çekilmenin devam etmesini destekliyoruz. Güvenli bölgeden ilk aşamada YPG'nin çıkartılması sözkonusudur. Esas amaç Suriye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir terör unsurunun kalmamasıdır. Suriye'de güvenli bölgeden sonra nihai olarak amaçlanan şey Suriye'nin terör ör gütlerinden arındırılmasıdır.

    2HATAY BELEDİYE BAŞKANI AÇIKÇA NEFRET SUÇU İŞLEMİŞTİR'

    Siyasette herhangi bir şekilde mülteci meselesinin istismar edilmemesi gerekir. Avrupa'da ırkçı, İslam, Türk düşmanlarının en çok sığındığı şey mülteciler üzerinden toplumda korku yaratmalarıdır. Irkçılar kendi bölgelerindeki mültecilerin sayısını abartmışlardır. Diyelim ki o yerde bin kişi mülteci var. Irkçılar öylesine öyle bir kampanya oluşturuluyor ki, orada yaşayan insanlar 10 binler olduğunu düşünüyor. Hatay Belediye Başkanının söylediği sözün hiçbir orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların kullandığı sözün sadece kelimelerin değiştirilerek söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Bu bir kere Suriyeliler'in hedef gösterilmesidir. Hatay Belediye başkanı yanlış bilgi vermiştir. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu açıklamanın nefret suçu olduğunun altını çiziyoruz.

    Etiketler:
    değerlendirme, açıklama, gündem, AK Parti, Ömer Çelik, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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