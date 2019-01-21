CHP Sözcüsü'nden 'Kocaoğlu'na diğer adaylarla eşit muamele' mesajı

27 Ocak'taki Parti Meclisi toplantısında yerel seçim için tüm adayların açıklanabileceğini söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun son dakikada fikir değiştirip yeniden aday olmaya karar vermesini de değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 3.5 ay sonra fikir değiştirip yeniden aday olmaya karar vermesiyle sarsılan ve belediye başkanı adaylarının tamamını açıklama sürecini askıya alan CHP'de son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sürerken yaptığı açıklamada, MYK'de ekonomide yaşanan krizi, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın devrine ilişkin gelişmeleri, ABD'nin Suriye'de kurmak istediği tampon bölgeyi ve 31 Mart yerel seçimini değerlendirdiklerini söyledi.

CHP Sözcüsü'ne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday adaylığıyla ilgili "İzmir adayı henüz açıklanmadı ve Sayın Kocaoğlu yeniden aday olacağını söyledi. Bununla ilgili MYK’da bir değerlendirme yapıldı mı" sorusu yöneltildi.

27 Ocak'taki Parti Meclisi toplantısında tüm adayların açıklanabileceğine işaret eden Öztrak "Bütün adaylarımızın bir an önce açıklanması için arkadaşlarımız hızla çalışıyorlar. Mümkün olursa bu hafta yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında bu adayların açıklanacağını bana ifade ettiler" diyerek şöyle devam etti:

"Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi. Diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir."