AK Parti'den af açıklaması

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay MYK sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağı yönünde çalışmalar yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Aktay, "Detaylarını çok fazla bilemeyeceğim şu anda. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" diye konuştu.

‘HDP NEDEN ÜÇLÜ ZİRVEDE YOK?'

HDP'nin anayasa çalışmalarına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay şu yanıtı verdi:

"HDP'lilerin katılması ile ilgili bir problem HDP'lilerin şu anda ne yazık ki şeye katılmamış olması. Hala bu oluşan bu milli birlik havasını sürdürebilecek şekilde kendilerini ayarlayamamış olmaları. Terör ile aralarına hala bir mesafe koymuş değiller. HDP'liler parlamentomuzda bulunan halkımızın seçtikleri milletvekilleri. Ancak, şu anda ilgileri, endişeleri, ilgi alanları itibari ile oylarını almış oldukları halklarından kopuk vaziyetteler".