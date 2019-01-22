'Çukur'da bir duvar yazısı: Öykü Arin'e umut ol

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi — JMML) teşhisi konulan ve kan kanseri ile mücadele eden 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya Çukur dizisinden destek geldi.

Bu hafta yayınlanan bölümünde, bir duvar yazısıyla kampanyamıza yer veren Çukur dizisinin yapımcılarına ve oyuncularına çok teşekkür ederiz. pic.twitter.com/k4WRXzMvBk — Öykü Arin'e Umut Ol (@oykuarineumutol) 21 Ocak 2019

Başta farkındalık oluşturmak adına dizinin birçok bölümünde Down sendromlu çocuklar için duvar yazıları gösteren dizinin son bölümünde kan kanseri ile mücadele eden Öykü Arin'e yer verildi. Dizinin bugün yayınlanan bölümün bir sahnesinde gösterilen 'Kan bağışı yap Öykü Arin'e destek ol' duvar yazısı ile milyonlarca izleyiciden talepte bulundu. Dizi tarafından yapılan bu çağrı küçük Öykü Arin için umut olacak.