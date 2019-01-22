AK Partili Yanık istifa etti: Bu davaya yanlış yapanlar halkın önünde hesap vermek zorunda

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine AK Parti'den istifa etti. Yanık daha sonra, Ordu'nun yerel bir TV kanalına bağlanıp dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

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"İnşallah yeni dönemde herkesi yeni bir Çaybaşı bekliyor. Sizler bitti demeden hizmet aşkı bitmeyecek" diyen Yanık, şöyle devam etti:

— Bundan sonraki süreçte de tüm siyasi partilere gönül veren yoldaşlarımızla beraber yeni bir başlangıç vakti olacaktır. Yeni bir başlangıçta kapı kapı dolaşmaya ve komşu akrabalarımızı ikna etmek için çalışacağız. Sizler bu kardeşinizi tekrar görmek istiyorsanız bizler de sizlerle beraber yeni bir Çaybaşı demek istiyoruz.

'YANLIŞ YAPANLAR HESAP VERMEK ZORUNDA'

Yanık, ilerleyen saatlerde istifasına ilişkin olarak Ordu'nun yerel bir TV kanalına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinde, saygısında en ufak bir eksilme, en ufak bir düşüş olmayacağını belirten Yanık, sözlerine "Ama bu davaya yanlış yapan insanlar mutlaka halkın önünde hesap vermek zorunda" diye devam etti.

"Defalarca ifade ettim dedim ki bak burada hata yapıyorsunuz yanlış yapıyorsunuz. Kamuoyuna deklere ettik milletvekillerini aradım, bakanları aradım, il başkanlarını aradım" diyen Yanık, "Ancak şunu gördük Büyükşehir Belediye Başkanı dahil telefonumuza çıkmadı. Hiç bir irade halkın üzerinde üstünlük kuramaz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Rabbim ömrümüzden alsın Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin" ifadesini kullandı.