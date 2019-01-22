Grup Yorum davasında 4 kişiye tahliye: 'Gizli tanık aileleri parçaladı'

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek, Helin Bölek, Bahar Kurt ve Betül Varan'ın aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 15 sanığın davasına dün devam edildi. Mahkeme, Sultan Gökçek, Betül Varan, Yurdagül Gümüş ve Nurhan Yılmaz'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Grup Yorum davasında 5 tahliye

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yönetme' suçlamasıyla görülen davanın dünkü duruşması gizli tanık Berk Ercan'ın beyanının alınmasıyla başladı. Ercan bir zamanlar örgüt yapılanması içinde yer aldığını ve 15 sanığı da tanıdığını söyledi.

Grup Yorum üyesi Bahar Kurt gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek Ercan'ın birçok aileyi paramparça ettiğini söyledi.

Kurt, Ercan'ın ifadeleri yüzünden 100'ü aşkın kişinin tutuklandığına değinerek, "Tutuklananlar arasında benim annem ve abim de var. Birçok ailenin kapısına kilit vurdurdu. Bu kişinin ifadesi Ankara'da bir mahkeme tarafından güvenilir bulunmadı" ifadelerini kullandı. Helin Bölek ve Sultan Gökçek ise Ercan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu ülkede ifade özgürlüğü yok ama iftira atma özgürlüğü var" dedi.