Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı: Dünya hayatı gelip geçici, çözülmeyecek dert yoktur diye düşünüyorum

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak gösterilen Ünlü, aynı zamanda Saadet Partisi Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı olarak Millî Görüş camiası içerisinde görev yapıyor.
Gelibolu'da çalışmalara başladıklarını belirten Ünlü, genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi.
"Belediyecilikte adam kayırmayı değil, liyakati esas alacağız. İşi ehline bırakacağız" diyen Ünlü, "Milli Görüş Belediyeciliği'nin ne olduğunu vatandaşımıza anlatıp, Gelibolu'nun saadeti için elimizden geleni yapacağız. Bu sürede kapımız herkese açık olacak. Kimin ne derdi varsa dinlemeye hazırız. Dünya hayatı gelip geçici, çözülmeyecek dert yoktur diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
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