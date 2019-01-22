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08:54 22 Ocak 2019
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    Cemile Bayraktar

    Cemile Bayraktar tepkili: Şu an yaşadıklarımın 28 Şubat'tan farkı yok, yaz oraya bir beyin göçü daha

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cemile Bayraktar, üniversitelerde yaşandığını ileri sürdüğü kadrolaşmaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yaşadıklarının 28 Şubat'tan farkı olmadığını belirten Bayraktar, "Yaz oraya bir beyin göçü daha" dedi.

    Cemile Bayraktar, kişisel Twitter hesabında üniversitelerde ayrımcılık yapıldığını ifade etti. 

    "Ben de diyorum ki biz dirsek çürüttük, okuldan bir şeye fırsat bulamadık, dereceye girdik ama hâlâ bir arpa boyu olamadık, bu ‘arkadaşlar' okula gitme zahmeti göstermeden nasıl akademisyen, öğretim üyesi oldu? Meğer üniversite açıp bunlara kadro dağıtmışlar, vakıf, özel, devlet…" diye yazan Bayraktar, şöyle devam etti:

    — Bunlara akademisyenlik dağıtan ‘kankaları' da bir süre önce üst düzey göreve getirildi, yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam oysaki bize "çalışan emeğinin karşılığını alır" demişlerdi, bunlar bize gazetecilik yaptırmaz, akademik çalışayım demiştim, sanırım orayı da engelliyorlar. Neyse başınıza bir şey gelirse Cemile Bayraktar'ın ahı nedeniyle geldi deyin, öyle ah ettim yani… Kimse de çıkıp ‘biz olmasak başörtülüler…' demesin, 28 Şubat'ta yaşadıklarımdan farkı yok şuan yaşadıklarımın, sizin gibi düşünmeyen başörtülülere çalışma hakkı vermiyorsunuz.

    — Yabancı dil bilmeden BİM'e bile kasiyer olunmayacak haldeyken YDS'siz nasıl akademisyen oldun? Bazı hocalar alışmış bunların okulsuz alim olmasına ben devamsızlık yapmamak için her gün okula gidince bazıları ‘1sizi akşam tv'de gördüğüm birine benzettim' diyor, yani öğrenci olamazsın. Neyse daha fazla yazıp asabımı bozup tüm kitaplığımı yakacak hale gelmeden keseyim. Yaz oraya bir beyin göçü daha..yıllarca uğraşıp emek verip bir arpa boyu yol alamazsan, adam kayırmaya tevessül etmeden görevini yapamıyorsan sabrın taşıyor ve istemeden gitmek zorunda kalıyorsun.

    Etiketler:
    Kadro, üniversite, Yeni Şafak, Twitter, AK Parti, Cemile Bayraktar, Türkiye
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