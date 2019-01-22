Fazıl Say'ın babası: Biraz ürküyor, 'Yanlış bir laf gelir, lafımı çevirirler' diye

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre , Ahmet Say, konseri sonrasında oğlu Fazıl Say'a yönelik eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

Say, şunları söyledi:

— Her zaman barıştan yana olmuşumdur ve kim olursa olsun, barışı savunuyorsa ben ondan yanayım. Fazıl olduğu için değil. Tabii ki Fazıl'ın burada barışı savunması, barışçıl bir tutumda olması, barışçıl bir tavır sergilemesi beni mutlu ediyor. Ben ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Tabii karşıtlık kim olursa olsun, kavgadan yana olanı bile, barışçı bir el uzatarak kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Kavgaya gerek yok. O biraz ürküyor, ‘Yanlış bir laf gelir, lafımı çeviriverirler' diye. Haklı olarak düşünüyor böyle şeyleri. Ondan dolayı da beyanat vermekten kaçınıyor olabilir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur.