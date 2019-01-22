Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı otelin sahibi, AK Parti'den aday oldu

Serkan Yazıcı, Instagram hesabında yaptığı açıklamada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

“Çok değerli komşularım, AK Parti Marmaris Belediye Başkanı adayı olarak sizlerin huzuruna çıkıyorum" diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

— Bu yeni dönemde Marmaris’te yaşayan insanların, bir yavan sever olarak hayvanların ve doğanın başkanı olacağıma söz veriyorum. Amacım belediye başkanı olmaktan ziyade tüm Marmarislilerin gönlündeki başkan, abi, kardeş ve arkadaş olabilmektir. Sonucun güzel olacağına emin olduğum bu yolda Marmaris’te görmek istediğiniz hizmetleri paylaşmanızı rica ediyorum. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.

ERDOĞAN'IN YANINDAYDI

Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 saat boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştı.