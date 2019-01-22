Adana'da okuma-yazma bilmeyen 78 kişiye ehliyet verdiler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 kişi için gözaltı verilen soruşturmada polis şafak vakti 18 Ocak günü evlere tek tek baskın yaptı. Ayrıca polis sürücü kurslarında da arama başlattı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılardan 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların adını bile yazamayan 78 şahsa ehliyet verdiği öğrenildi.
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