Palu ailesi için cezaevinde özel önlem alındı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, tutuklandıktan sonra Kocaeli'deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan Palu ailesine mensup 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi.
© Fotoğraf : Youtube
Zanlılar, hem ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellenmesi hem de diğer tutuklulardan zarar görmemeleri için birbirinden tecrit edilmiş vaziyette, tek kişilik bölümlere yerleştirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)