Palu ailesi için cezaevinde özel önlem alındı

Biri çocuk iki kişinin öldürülmesi ve karmaşık aile içi ilişkileriyle gündeme gelen Palu ailesi mensupları için cezaevinde özel tedbirler alındı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre , tutuklandıktan sonra Kocaeli'deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan Palu ailesine mensup 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi.

Zanlılar, hem ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellenmesi hem de diğer tutuklulardan zarar görmemeleri için birbirinden tecrit edilmiş vaziyette, tek kişilik bölümlere yerleştirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.