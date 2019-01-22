83’lük katilin 74 yaşındaki eşini öldürme gerekçesi: Erkeklerle mesajlaştı

74 yaşındaki eşi Esme Aksakal’ı bıçakla öldüren, sonra da kendi kollarını kesip, 1 kutu da ilaç alarak intihara kalkıştığını iddia eden 83 yaşındaki Bilal Aksakal, ilk duruşmaya çıktı. Bilal Aksakal, eşi Esme’yi sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığı ve kendisinden ayrılmaya karar verdiği için öldürdüğünü öne sürdü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 83 yaşındaki Bilal Aksakal dinlendi. Tutuklu Aksakal, eşiyle Almanya'da yaşadıklarını ve Türkiye'ye gelip gittiklerini söyledi.

Aksakal, eşi Esme'nin cep telefonu üzerinden bir erkekle görüştüğünü ve mesajlaştıklarını, karşılıklı fotoğraf gönderdiklerini ileri sürerek, "Neden bu şekilde hareket ettiğini sordum. ‘Telefonuma karışamazsın' dedi. Benden bıktığını, ayrılacağını ve özgür yaşayacağını söyledi" dedi.

Eşinin Almanya'da da bir başka erkekle görüştüğünü ve birlikte Çanakkale'ye gitmeye karar verdiğini iddia eden Aksakal, şunları söyledi:

'BIÇAĞI AL, VUR'

— Ben ‘Lütfen yapma' dedim. Eşim ‘Gideceğim. Erkeksen bıçağı al, beni vur, burada bitsin' dedi. Bıçaklığı eliyle bana iteledi. Bıçaklardan birini aldım, Esme'ye salladım. Tek darbeyle düştü. Bana ‘Bıçağı çıkar' dedi. Bıçağı vücudundan çıkardığım takdirde daha kötü olacağını tahmin ettiğimden ‘Çok geç. Seni çok seviyorum' dedim. Kendi kollarımı da kestim, yaraladım. Uyku ilaçlarımı aldım. Kutudaki hapları içtim. Esme'nin dizlerinin dibine yattım. Başımı dizine koydum. Bu sırada Esme'nin öldüğünü anladım. Gözlerini kapattım. Kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde Metris Cezaevi'ndeydim.

'AYRILMAK İSTİYORDU'

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Esme Aksakal'ın kız kardeşi Saadet Olcay ise ablasının eşinden öteden beri şiddet gördüğünü ve ayrılmak istediğini belirterek, "Ablam sosyal medyada yazışma ve görüşmeler yaptığını, bunun başkasını ilgilendirmediğini söyledi. Boşanmak istediğini söyledi. Pazartesi günü boşanma davası açacaktı" dedi. Duruşma sonunda Aksakal'ın tutuklulu kalmasına karar verildi.

'İNDİRİM MAZERETİ'

Avukat Feyza Altun, "Kadınlar genç de yaşlı da olsa aynı gerekçelerle katlediliyor. Sanıklar aynı mazeretlerle indirimden faydalanmaya çalışıyor. Kadınların özgürce sosyal medya kullanması ve bunun bir cinayet sebebi olmaması gerekir. Cinayet tasarlanarak işlenmiştir. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet alması için çabalayacağız" dedi.