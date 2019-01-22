Kurye tuzağıyla vurgun: 7 saniyede 25 TL ücret kesiliyor

Her gün başka bir yöntemle vatandaşları tuzağa düşüren dolancırıcılar, vatandaşı arayıp 'kuryeniz var' diyerek telefonu kapatıyor. Geri arayanlara 7 saniyede bir 25 TL ücret kesiliyor.

Posta gazetesinden Gülten Uğurlu'nun haberine göre, dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekarlar, son haftalarda 'kurye tuzağı' ile yeni kurbanlar buluyordu.

Dolandırıcılar, kurbanlarını ağlarına şöyle düşürüyordu: Sizi telefonunuzdan birisi arıyor, ‘Şu an evinizin kapısının önündeyim. Kuryeniz var' derken telefon kapanıyor. Siz de yarım kalan konuşma üzerine nereden, neyin geldiğinin büyük merakıyla, telefonunuzda görülen numarayı aradığınızda, 0888 ile başlayan bir numarayı aramanız için yönlendiriliyorsunuz.

'0888' ile başlayan numarayı aradığınızda ise ciddi zarara uğruyorsunuz. Çünkü bu hatların tarifesi, ‘katma değerli hat' olarak sınıflandırıldıkları için daha pahalı. Aradığınızda 7 saniyede bir 25 lira ücret kesiliyor. Sizi telefonda yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde bekletiyorlar. Sonra telefon kapanıyor. Faturanızda mevcut ödeme miktarınızın üstüne 1000 liraya yakın bir fazlalık ekleniyor. Yani bir ayda bir yıllık fatura ödüyorsunuz.

BTK DEVREYE GİRDİ

© Flickr / Ivan David Gomez Arce BTK 100 hacker görevlendirdi: ‘Provokatif paylaşımlar’ yetkililere bildirilecek

Şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. BTK, 888/898'li numaralarla ilgili katma değerli hizmetlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hatların, 888'li hizmete açılmasında ‘abonenin onayı' zorunluluğu getirildi. Hatları 888/898'li numaralara kapalı abonelere, bu numaralara doğru çağrı başlatılması halinde bilgilendirme anonsu da ücretsiz yapılacak.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, ‘katma değerli hattın' ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: "888'li hatlara, katma değerli hat denmesinin nedeni, ticari hat olmaları. Yani bir kurum ya da kuruluş 888'li hattın ‘sağlık danışma hattı', ‘sosyal güvenlik hattı', ‘tüketici hukuku hattı' gibi taleplerle kendisine özel açılmasını talep edebilir. Buradaki önemli bir detay da 888 arandığında, aranan hat, daha fazla ücret tarifesi uygulanması nedeniyle, para kazanıyor. Normal diğer hatlarda ise ücret tarifeniz kadar oluyor."