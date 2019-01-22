Kurye tuzağıyla vurgun: 7 saniyede 25 TL ücret kesiliyor

Posta gazetesinden Gülten Uğurlu'nun haberine göre, dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekarlar, son haftalarda 'kurye tuzağı' ile yeni kurbanlar buluyordu.
'0888' ile başlayan numarayı aradığınızda ise ciddi zarara uğruyorsunuz. Çünkü bu hatların tarifesi, ‘katma değerli hat' olarak sınıflandırıldıkları için daha pahalı. Aradığınızda 7 saniyede bir 25 lira ücret kesiliyor. Sizi telefonda yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde bekletiyorlar. Sonra telefon kapanıyor. Faturanızda mevcut ödeme miktarınızın üstüne 1000 liraya yakın bir fazlalık ekleniyor. Yani bir ayda bir yıllık fatura ödüyorsunuz.
BTK DEVREYE GİRDİ
Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, ‘katma değerli hattın' ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: "888'li hatlara, katma değerli hat denmesinin nedeni, ticari hat olmaları. Yani bir kurum ya da kuruluş 888'li hattın ‘sağlık danışma hattı', ‘sosyal güvenlik hattı', ‘tüketici hukuku hattı' gibi taleplerle kendisine özel açılmasını talep edebilir. Buradaki önemli bir detay da 888 arandığında, aranan hat, daha fazla ücret tarifesi uygulanması nedeniyle, para kazanıyor. Normal diğer hatlarda ise ücret tarifeniz kadar oluyor."
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