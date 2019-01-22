'Tosuncuk' lakaplı Aydın'ın uyuşturucu kullanmak suçundan yakalandığı ortaya çıktı: Hap istedim, Bonzai vermişler

Mehmet Aydın, 2016'nın Temmuz ayında kurduğu organizasyon ile yaklaşık 2 yıl içinde 132 bin kişiden, 1 milyar 139 milyon lira para toplamış, hakkında başlatılan soruşturmalar sürecinde de ortadan kaybolmuştu. Aydın'ın geçmişi ve firardaki yaşantısıyla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında hazırlanan bir iddianameye göre polis bir araçta uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit eden polis harekete geçti ve yapılan baskında uyuşturucu ile yakalanan şahıslardan birinin Mehmet Aydın olduğu anlaşıldı.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Aydın ifadesinde uyuşturucu aldığını kabul etti. Mağdur edildiğini belirten Aydın "Para verip uyuşturucu hap istedim, bana bonzai vermişler. Değiştirmek için gittiğimde de polislere yakalandım" dedi. İlgili kanun gereğince hakkında 'adli kontrol' kararı verildi ve dava açılması ertelendi. Ancak Aydın, ‘adli kontrol' tedbirlerine uymadı. İmza vermeye de gitmedi.

Bunun üzerine savcılık, Aydın hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle 27 Temmuz 2016'da dava açıldı. Aydın, bu davadan sadece 4 gün sonra 31 Temmuz'da ilk şirketini kurdu ve Çiftlikbank için para toplamaya başladı.