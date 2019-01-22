RTÜK Başkanı Yerlikaya istifa etti

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yerlikaya, görevinden istifa etti. Yerlikaya istifa kararına gerekçe olarak ailesinin sağlık sorunlarını gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakımda olduğunu, babasının da sağlık sorunları yaşadığını bildirdi.

Yerlikaya, 25 Kasım 2015'ten bu yana RTÜK Başkanlığı görevini yürütüyordu.

RTÜK'te yarın yapılacak üst kurul toplantısında yeni başkan ve bir başkanvekili seçimi olacak. Yerlikaya'nın RTÜK üyeliğine devam edeceği bildirildi.