Ulaştırma Bakanı Turhan konuşurken bir hostes fenalaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostese ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihleri duyuruldu

Turhan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı idealin, hayalin, büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Bu havalimanı sayesinde İstanbul'umuz Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir aktarma, transfer merkezi olacak" dedi.

Öte yandan Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi.

Çevredekiler ve arkadaşlarının müdahalede bulunduğu hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.