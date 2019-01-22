Ulaştırma Bakanı Turhan konuşurken bir hostes fenalaştı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.
Turhan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı idealin, hayalin, büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Bu havalimanı sayesinde İstanbul'umuz Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir aktarma, transfer merkezi olacak" dedi.
© REUTERS / Murad Sezer
Öte yandan Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi.
Çevredekiler ve arkadaşlarının müdahalede bulunduğu hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)