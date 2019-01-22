LGS örnek soruları yayımlandı, Bakan Selçuk 'Sürpriz yok' dedi

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Merkezi sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler için son birkaç aydır sorular yayımlayan bakanlık, ocak ayı için örnek soruları erişime açtı.

Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Sorulara MEB'in http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından LGS'ye yönelik açıklama yaptı. Selçuk, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecine destek vermek amacıyla 4. Örnek Soru Kitapçığımızı yayımladık. Çocuklarımız rahat olsunlar. Söz verdiğimiz gibi 'Sürpriz yok'" ifadelerini kullandı.