LGS örnek soruları yayımlandı, Bakan Selçuk 'Sürpriz yok' dedi

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Merkezi sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler için son birkaç aydır sorular yayımlayan bakanlık, ocak ayı için örnek soruları erişime açtı.
Sorulara MEB'in http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından LGS'ye yönelik açıklama yaptı. Selçuk, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecine destek vermek amacıyla 4. Örnek Soru Kitapçığımızı yayımladık. Çocuklarımız rahat olsunlar. Söz verdiğimiz gibi 'Sürpriz yok'" ifadelerini kullandı.
LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecine destek vermek amacıyla 4. Örnek Soru Kitapçığımızı yayımladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 22 января 2019 г.
Çocuklarımız rahat olsunlar. Söz verdiğimiz gibi “Sürpriz yok”
Örnek sorulara ulaşmak için👇 https://t.co/LheezuA3ze
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