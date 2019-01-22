Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız, bu oranı yüksek kılan ittifak adayları

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

Araştırmaya ilişkin en çarpıcı yüzdeyi ise, hangi partiye oy vereceği hususunda karar veremeyenler oluşturdu. Zira, katılımcıların yüzde 27'si kararsız olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerdeki kararsız oranını, Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, Sputnik'e değerlendirdi. Daşdemir'e göre, kararsızların yüzde 27 gibi yüksek oranda olmasının iki temel sebebi bulunuyor.

© Sputnik / Optimar Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 27 NEDEN KARARSIZ?

Daşdemir "Bence kararsızların yüzde 27'lerde seyretmesinde, ittifak kurulan partilerin tabanında, diğer partiden gösterilen adaya yönelik konsolidasyonun sağlanamamasının rolü var. Ayrıca bazı adayların toplumda karşılığı olmaması da bu oranı yüksek kılıyor. Ankara ve Antalya gibi merkezler kritik. Meseleye Cumhur İttifakı özelinde bakacak olursak, MHP tabanında, kendi partilerine verilen il ve ilçelerin dağılımının hakkaniyetli dağıtımın sonucu olmadığı yönündeki rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Keza AK Parti tabanında da, MHP'den gösterilen ve tam olarak benimsemedikleri bazı adaylarla ilgili eleştiriler yükseliyor. Bu süreçte her iki partinin liderlerinin, kendi tabanlarını ikna etmesi önemli. Örneğin İstanbul'da MHP'de 3 ilçe var. AK Parti tabanının MHP'ye buralarda destek vermesi kritik önemde. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti açısından sorun yok gibi gözüküyor. Zira, son rakamlar Binali Yıldırım'ın yüzde 10 farkla önde olduğuna işaret ediyor" diyor.

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Piar’dan üç büyükşehir için anket: İstanbul’da AK Parti ve CHP başa baş

Son yaptıkları araştırmaya göre, ekonomi temelli sorunların seçmenin gündemindeki başlıca sorun olduğuna işaret eden Daşdemir "Elbette, ekonomi de önemli bir faktör. Son rakamlara göre halkın yüzde 35 için en önemli sorun ekonomi, yüzde 27'si için de en önemli problem işsizlik. Yani halkın yüzde 62'si için öncelik, ekonomi temelli sorunların çözümünde" değerlendirmesinde bulundu.