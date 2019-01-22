AK Partili Özhaseki: Bazı arkadaşlarda bir hava başladı, bu neyin saltanatı?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Sincan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.
"Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Ne oluyor ya? Bu neyin saltanatı? Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah'ın izniyle Ankara'da bunu sağlarız, herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık."
Özhaseki toplantının ardından Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.
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