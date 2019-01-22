AK Partili Özhaseki: Bazı arkadaşlarda bir hava başladı, bu neyin saltanatı?

Bazı belediye başkanlarını eskort araç ve koruma konusunda eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Ne oluyor ya? Bu neyin saltanatı?" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Sincan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.

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Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre , konuşmasında bazı belediye başkanlarını eskort ve koruma konusunda eleştiren ve uyaran Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Ne oluyor ya? Bu neyin saltanatı? Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah'ın izniyle Ankara'da bunu sağlarız, herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık."

Özhaseki toplantının ardından Sincan'da seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.