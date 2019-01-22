CHP'li Özel: Erdoğan istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini itiraf etti

Güvenlik soruşturmalarının kamuoyuyla paylaşılması ve soruşturma mekanizmalarının devreye sokulması çağrısında bulunan Özel, "Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat, Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkan aday adaylarının güvenlik soruşturmalarını yürütmek başta olmak üzere bir partinin emrine verilmeseydi ve asli görevlerinden olan istihbarat toplama, istihbarata karşı koyma gibi faaliyetlerini sürdürseydi, 15 Temmuz darbe girişimi ya da Türkiye'nin büyük kentlerinde gerçekleşen bombalı saldırıların önlenmesi mümkün olabilir miydi? İstihbarat örgütü asli görevini yerine getirseydi, halen faillerine tam olarak ulaşılamamış eylemlerin aydınlanması mümkün olabilir miydi?
‘DEVLET KURUMLARI BİR SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ EMRİNE VERİLDİ'
Yaşananların partisinin Anayasa değişikliğine yönelik öngörüleri haklı çıkardığını belirten Özel, "Anayasa değişikliğiyle sadece 140 yıllık parlamenter sistem geleneğimiz çöpe atılmakla kalmamış, devletin tüm kurumları bir siyasi parti genel başkanının emrine verilmiştir" dedi.
‘TEPEDEN TIRNAĞA HEPSİNİ İNCELEDİK'
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 20 Ocak'ta Ordu'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa bazı şeylere müdahale edildiyse herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız" demişti.
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