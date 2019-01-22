CHP'li Özel: Erdoğan istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini itiraf etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da yaptığı, "Adayların, MİT ve Emniyet'ten gelen bilgiler doğrultusunda GBT soruşturmaları incelendi" açıklamasını eleştirdi. Özel, "Erdoğan, istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf etti” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "partisini bir devlet partisine, devleti de bir parti devletine dönüştürme" noktasında adımlar attığını belirten Özel, "Erdoğan, ‘Partili MİT Başkanı' ve ‘Partili Genelkurmay Başkanı' pratiklerinden de hareketle istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf etti" dedi.

Güvenlik soruşturmalarının kamuoyuyla paylaşılması ve soruşturma mekanizmalarının devreye sokulması çağrısında bulunan Özel, "Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat, Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkan aday adaylarının güvenlik soruşturmalarını yürütmek başta olmak üzere bir partinin emrine verilmeseydi ve asli görevlerinden olan istihbarat toplama, istihbarata karşı koyma gibi faaliyetlerini sürdürseydi, 15 Temmuz darbe girişimi ya da Türkiye'nin büyük kentlerinde gerçekleşen bombalı saldırıların önlenmesi mümkün olabilir miydi? İstihbarat örgütü asli görevini yerine getirseydi, halen faillerine tam olarak ulaşılamamış eylemlerin aydınlanması mümkün olabilir miydi?

‘DEVLET KURUMLARI BİR SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ EMRİNE VERİLDİ'

Erdoğan, bir başka konuşmasında FETÖ'nün belediyelerdeki son kalıntılarının 31 Mart'tan sonra seçmen tarafından tasfiye edileceğini ifade etmiştir. Bu çerçevede başta seçimler öncesinde istifaya zorlanan Adalet ve Kalkınma Partili İstanbul, Ankara, Ordu, Balıkesir, Bursa, Niğde, Uşak ve Düzce belediye başkanları olmak üzere, güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkan belediye başkanları ile belediye başkan adaylarına yönelik neden adli ve idari soruşturma açılmamıştır? " diye sordu.

Yaşananların partisinin Anayasa değişikliğine yönelik öngörüleri haklı çıkardığını belirten Özel, "Anayasa değişikliğiyle sadece 140 yıllık parlamenter sistem geleneğimiz çöpe atılmakla kalmamış, devletin tüm kurumları bir siyasi parti genel başkanının emrine verilmiştir" dedi.

‘TEPEDEN TIRNAĞA HEPSİNİ İNCELEDİK'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 20 Ocak'ta Ordu'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa bazı şeylere müdahale edildiyse herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız" demişti.