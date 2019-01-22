CHP'li İmamoğlu, AK Partili rakibi Yıldırım'ı şarja benzetti

Kadıköy'de katıldığı bir etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ı 'şarj azalınca uyarı veren kırmızı ışığa', kendisini ise 'şarja takınca yanan yeşil ışığa' benzetti.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP'li İmamoğlu, Kadıköy'de düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

İstanbul'a ilişkin projelerini açıklayan İmamoğlu, gençlerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Binali Yıldırım seçmene oldukça sempatik gelen birisi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ilginç bir benzetme ile cevap verdi.

"Telefonunuz yanınızda mı? Şarjı var mı?" diye soran İmamoğlu, "Telefonlarda şarj azaldıkça kırmızı bir uyarı ışığı yanar. Binali Yıldırım o ışıktır. Telefonunuzu şarja taktığınızda yeşil ışık yanmaya başlar. Ben de o yeşil ışığım" ifadelerini kullandı.