CHP'li İmamoğlu, AK Partili rakibi Yıldırım'ı şarja benzetti

Yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP'li İmamoğlu, Kadıköy'de düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerle bir araya geldi.
İmamoğlu, "Binali Yıldırım seçmene oldukça sempatik gelen birisi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ilginç bir benzetme ile cevap verdi.
"Telefonunuz yanınızda mı? Şarjı var mı?" diye soran İmamoğlu, "Telefonlarda şarj azaldıkça kırmızı bir uyarı ışığı yanar. Binali Yıldırım o ışıktır. Telefonunuzu şarja taktığınızda yeşil ışık yanmaya başlar. Ben de o yeşil ışığım" ifadelerini kullandı.
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