İYİ Partili Örs: Hukuksuzluk futbola da yansıdı

İYİ Partili Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un emeklerinin yok edildiğini ve büyük haksızlıklara maruz kaldığını ifade etti.
Örs, Medipol Başakşehir'in 4-2 kazandığı maç sonucunun hakem hatalarıyla elde edildiğini ileri sürerek, "Ülke genelinde var olan hukuksuzluk futbola da yansımıştır. Trabzonspor Futbol Takımı hakem tarafından herkesin gözleri önünde mağdur edilmiştir. Milyonlarca taraftarımız bu haksızlığı tüm çıplaklığı ile görmüştür. Bu maç, Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçmiştir" diye konuştu.
'VAR SİSTEMİ NEDEN TRABZONSPOR İÇİN İŞLEMİYOR?'
Tükiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olmak üzere ilgili kurum başkanlarının istifa etmesi gerektiğini savunan Örs, "TFF ve Merkez Hakem Komitesi ile arkasındaki güçlere sesleniyorum: Trabzonspor sahipsiz değildir. Her platformda ilimize ve takımımıza sahip çıkacağız. VAR sistemi denilen bir sistem, neden Trabzonspor için işlemiyor? Bu sistem herkesi için var da neden Trabzonspor için yok?" görüşünü dile getirdi.
Örs, belediye ve devlet destekli bir takıma karşı mücadele ettileri maç sonunda, yaklaşık 40 bin seyircinin boynu bükük bir şekilde evlerine gönderildiğini söyledi.
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