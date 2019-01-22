İYİ Partili Örs: Hukuksuzluk futbola da yansıdı

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına ilişkin "Ülke genelinde var olan hukuksuzluk futbola da yansımıştır. Trabzonspor hakem tarafından mağdur edilmiştir" dedi. Örs, TFF Başkanı ve ilgili kurum başkanlarının istifa etmesi gerektiğini savundu.

İYİ Partili Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un emeklerinin yok edildiğini ve büyük haksızlıklara maruz kaldığını ifade etti.

Trabzonspor'un çok kısıtlı imkanlarla milyonlarca taraftarının spor zevki ve heyecanına karşılık vermeye çalıştığını belirten Örs, kulübün şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya getiren ilk takım olduğunu anımsattı.

Örs, Medipol Başakşehir'in 4-2 kazandığı maç sonucunun hakem hatalarıyla elde edildiğini ileri sürerek, "Ülke genelinde var olan hukuksuzluk futbola da yansımıştır. Trabzonspor Futbol Takımı hakem tarafından herkesin gözleri önünde mağdur edilmiştir. Milyonlarca taraftarımız bu haksızlığı tüm çıplaklığı ile görmüştür. Bu maç, Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçmiştir" diye konuştu.

'VAR SİSTEMİ NEDEN TRABZONSPOR İÇİN İŞLEMİYOR?'

Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerin başında Trabzonspor'un geldiğini dile getiren Örs, tüm takımların eşit ve adil bir şekilde mücadele etmeleri istediklerini ancak maçlarda önceden hazırlanmış bir tiyatro izlendiğini söyledi

Tükiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olmak üzere ilgili kurum başkanlarının istifa etmesi gerektiğini savunan Örs, "TFF ve Merkez Hakem Komitesi ile arkasındaki güçlere sesleniyorum: Trabzonspor sahipsiz değildir. Her platformda ilimize ve takımımıza sahip çıkacağız. VAR sistemi denilen bir sistem, neden Trabzonspor için işlemiyor? Bu sistem herkesi için var da neden Trabzonspor için yok?" görüşünü dile getirdi.

Örs, belediye ve devlet destekli bir takıma karşı mücadele ettileri maç sonunda, yaklaşık 40 bin seyircinin boynu bükük bir şekilde evlerine gönderildiğini söyledi.