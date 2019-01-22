Anaokulu öğrencisi 5 saat serviste unutuldu, MEB soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde 5 saat unutulması olayına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Söz konusu olay ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi serviste unutulmuş, 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edilmişti.
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