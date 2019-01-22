Berkin Elvan'ın anne ve babasına 'slogan' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri' gerekçesiyle soruşturma açtı.
Savcının ifadelerini almayı reddetmesi üzerine emniyete ifade vermeleri için tebligat yapılan Elvan ailesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2911 sayılı kanuna muhalefet suçu işledikleri iddiasıyla ifade verdi.
'BİZE GÖZDAĞI VERMEK İSTİYORLAR'
"Basın açıklamasına katıldık ve ondan sonra oradan ayrıldık. Biz sloganları atmadık. Ayrıca bu atılan sloganların suç olmadığını herkes biliyor. Ne hikmetse bizim davamızın duruşmasına yakın bir tarihte bizi emniyete çağırdılar. Ben bu yapılanı bir gözdağı olarak görüyorum. Bize gözdağı vermek istediklerini düşünüyorum. Ne olursa olsun hakkımızı arayacağımızı defalarca söyledik. Bizim gibi insanların adalete aç olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz sadece ve sadece adalet arıyoruz. Davamızın takipçisi olmaya ve adalet aramaya devam edeceğiz."
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