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16:47 22 Ocak 2019
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    Sami Elvan

    Berkin Elvan'ın anne ve babasına 'slogan' soruşturması

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'a gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül davası sonrasında adliye önünde slogan attıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri' gerekçesiyle soruşturma açtı.

    Berkin Elvan
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    Soruşturmanın içeriğinde yer alan bilgilere göre anne Gülsüm ve baba Sami Elvan'ın 25 Mart 2016 tarihinde gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül duruşması sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan ve "Susma sustukça sıra sana gelecek, faşizme karşı omuz omuza, direne direne kazanacağız ve baskılar bizi yıldıramaz" şeklinde slogan atan grubun arasında bulundukları ifade edildi.

    Savcının ifadelerini almayı reddetmesi üzerine emniyete ifade vermeleri için tebligat yapılan Elvan ailesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2911 sayılı kanuna muhalefet suçu işledikleri iddiasıyla ifade verdi.

    'BİZE GÖZDAĞI VERMEK İSTİYORLAR'

    Polis müdahalesi (Arşiv)
    © Fotoğraf : DHA
    Berkin Elvan'ın annesi ve ablası gözaltına alındı
    Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, soruşturmayla ilgili açıklama yapan baba Sami Elvan, oğlu Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili davaya kısa bir süre kala yapılanın gözdağı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

    "Basın açıklamasına katıldık ve ondan sonra oradan ayrıldık. Biz sloganları atmadık. Ayrıca bu atılan sloganların suç olmadığını herkes biliyor. Ne hikmetse bizim davamızın duruşmasına yakın bir tarihte bizi emniyete çağırdılar. Ben bu yapılanı bir gözdağı olarak görüyorum. Bize gözdağı vermek istediklerini düşünüyorum. Ne olursa olsun hakkımızı arayacağımızı defalarca söyledik. Bizim gibi insanların adalete aç olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz sadece ve sadece adalet arıyoruz. Davamızın takipçisi olmaya ve adalet aramaya devam edeceğiz."

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    Etiketler:
    Soruşturma, Erdem Gül, Can Dündar, Gülsüm Elvan, Sami Elvan, Berkin Elvan, İstanbul
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