Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 65.88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 65.88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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