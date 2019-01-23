Türk diplomatlar kurtarılan denizcilerle buluşmak üzere Kerç’e geldi

Sputnik'e konuşan Kerç Valisi Sergey Borozdin, Türkiye'nin Novorossiysk Konsolosluğu'ndan yetkililerin kurtarılan denizcilerle buluşmak üzere Kerç'e ulaştıklarını ve denizcileri limana getiren römorkörde bulundukları aktardı.

"Konsolos ve refakat ekibi, Novorossiysk'ten otomobille geldi. Şu anda römorkördeler" diyen Borozdin, kent idaresinin yetkililerininse kıyıda kaldıklarını sözlerine ekledi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'nın (Rosmorreçflot) açıklamasına göre Tanzanya Bayraklı Maestro ve Kandy gemilerinde dün Kerç Boğazı'nda çıkan yangın sonucu toplam 32 kişi mürettebattan 12 kişi kurtarıldı, 11 kişinin cesedi sudan çıkarıldı, 9 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri 8'i Türk 4'üyse Hindistan vatandaşı toplam 12 kişiyi kurtardı. Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise 4 Türk denizcinin hayatını kaybettiği, 4'ünü ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mercury römorkörü kurtarılan 12 denizciyi bu akşam Kerç limanına ulaştırdı. Römorkörde hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazeleri de bulunuyor.