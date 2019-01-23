Kredi kartı sayısı yüzde 6 arttı: 66.3 milyon

© AFP 2018 / OZAN KOSE Halkbank'tan kredi kartı yapılandırması

Banka kartlarında 2018 itibariyle artık her beş işlemden üçü alışveriş olarak gerçekleşti. 2018 yılında kredi kartı adedi 66.3 milyona, banka kartı adedi ise 146.4 milyona ve toplam kart adedi yaklaşık 213 milyona ulaştı.

En fazla kartlı ödeme adedi 21 milyon ödemeyle 14 Haziran Ramazan Bayramı Arife Günü'nde gerçekleşti.

Böylece geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış göstermiş oldu.

En fazla kartlı ödeme yapılan sektör 148 milyar lira ile market ve AVM'ler; bu iki sektörü 78 milyar lira ile akaryakıt, 68 milyar lira ile giyim, 57 milyar lira ile küçük gıda perakendesi, 45 milyar lira ile elektronik eşya sektörlerinin takip ediyor.