Kayıt
08:05 23 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Eminönü'nde Erdoğan'ın seçim afişleri altında hayat

    CHP'li Özel: Erdoğan'ın 24 Haziran'da yüzde 100 oy aldığı sandıklardaki seçmen sayısı fırladı

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    500 sandıkta yapılan incelemeye göre, seçmen sayısı 61 sandıkta yüzde 50’nin üzerinde, 27 sandıkta yüzde yüz arttı. Türkiye genelindeki artış ise yüzde 1.9 düzeyinde.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandıktaki seçmen hareketlerini inceledi ve bunun seçmendeki artışı ortaya koyduğunu söyledi.

    YSK
    © AA /
    İYİ Parti: İstanbul'da seçmen listelerine yönelik yaptığımız 8 bin itiraz reddedildi
    61 sandıkta seçmen sayının yüzde 50'nin üzerinde arttığı, 27 sandıkta ise seçmen sayısının yüzde 100 belirlendi. Özel, "Seçim sonuçlarına bakıldığında muhalefetin denetim olanaklarının kısıtlı kaldığı ve vatandaşlarımızın kamu baskısını çok açık hissettiği görülen bu yerleşim yerlerine olağanın çok üzerinde seçmen kaydırılması, seçimlere şimdiden gölge düşürülmesi demektir" diye konuştu.

    CHP'li Özel, kamu gücünü kullanan kaymakam, vali ya da kolluk kuvvetlerinin iktidar partisinin talimatıyla vatandaşlara AK Parti'ye oy verilmesi yönünde baskı kurduğuna ilişkin çeşitli iddialar olduğunu anımsatarak "Bu baskılar, bazı köy ve mahallelerde seçim sonuçlarına alenen yansımaktadır" dedi.

    Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandığın Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Bayburt, Çorum ve Malatya illerinde yoğunlaştığı belirlendi. 500 sandık üzerinde yapılan seçmen hareketliliği incelemesinde sandıkların 147'sinde seçmen artışının yüzde 10'un üzerinde olduğu, 61'inde seçmen artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğu, 27'sinde ise seçmen artışının yüzde 100'ün üzerinde olduğu tespit edildi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    YSK Başkanı Güven: Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok
    Özel, Türkiye genelinde seçmen artışının yüzde 1.9 civarında olmasına karşın söz konusu hareketliliğin olağanın çok üzerinde olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırı olduğunu kaydetti.

    Özel'in çalışmasına göre, artış oranları Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Yukarıyuvalı köyünde yüzde 761, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı İçlikavak köyünde yüzde 490, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Dölek köyünde yüzde 451.4, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Göllüce mahallesinde yüzde 375.6, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü mahallesinde yüzde 300, Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Çerçi köyünde yüzde 275,5, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Cemalli köyünde ise yüzde 215 oranında oldu.

    Etiketler:
    kale, aday, sandık, oy, yerel seçim, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sahalin ve Kuril Adaları
    Rusya ile Japonya arasında anlaşmazlığa neden olan Kuril Adaları
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet