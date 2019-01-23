AYM Başkanı Arslan'a iki rakip çıktı

Muharrem Sarıkaya, "Kriz çözeceklerdi, krizle ayrıldılar" başlığıyla yayımlanan yazısında "AYM'de Arslan'a iki rakip çıktı" bilgisini verdi. Sarıkaya, "Zühtü Arslan’ın seçilmesinin üzerinden tam 4 yıl geçti ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı seçim tarihi geldi çattı. AYM’de yarın ilk turu yapılacak Başkanlık yarışına 3 aday giriyor; adayların özellikleri de yarışı kıran kırana hale getiriyor" ifadesini kullandı.
— Daha önce Anayasa Mahkemesi’nde raportör olarak da görev yapan Kadir Özkaya Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmıştı. Rıdvan Güleç ise Sayıştay kontenjanından geldiği için TBMM kontenjanından seçilmiş, ancak Erdoğan da adaylığına desteğini göstermişti. Gül’ün Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı Zühtü Arslan ise Erdoğan’ın son andaki desteği ile geçen dönem Başkanlığa seçilmişti. Yarışı çekişmeli hale getiren ise bunların ötesinde…
— Dolayısıyla görevdeki üye sayısı 15 olsa da Başkan seçilmek için üye tam sayısının yarısı olan 9 üyenin oyunun alınması gerekiyor… Bu da Başkan seçilecek kişi görevde olan 15’in 9’unun oyu demek… Yani diğer iki adayın toplamda 7 oy alması durumunda Başkan seçimi gerçekleşmeyecek. Turlara kalacak… Bu da sonucun yapılacak turlarda başkan vekillikleri dahil her alanda pazarlık kozlarının yeniden masaya yatırılması anlamına gelecek. AYM’de ilginç olduğu kadar dikkat çekici bir başkanlık yarışı turlarına tanıklık edilecek.
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