Yılmaz Özdil'in 2500 liralık kitabı satışa sunuldu, yayınevinin sitesi çöktü

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen 'Mustafa Kemal' kitabının özel bir edisyonunu hazırladı.
El yapımı olan kitap 1881 adet basıldı. Bugün saat 09.05'te satışa sunulan kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin internet sitesine ulaşımda aksama yaşattı.
www.kirmizikedi.com'a girmeye çalışanlar 'Bu siteye ulaşılmıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.
"Mustafa Kemal" kitabının 1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı bugün saat 09.05 itibariyle okurla buluşuyor! https://t.co/ZFJE1GsVxJ üzerinden veya 0212 293 44 47 numaralı telefonu arayarak kitabı edinebilirsiniz.— Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) 23 января 2019 г.
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Kitabın fiyatıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Özdil, "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" demişti.
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