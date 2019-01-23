AYM, CHP'nin 'müftü nikahı' itirazını reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme ile bazı değişikliklere ilişkin yaptığı iptal başvurusunu reddetti.