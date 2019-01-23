AYM, CHP'nin 'müftü nikahı' itirazını reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme için yaptığı iptal başvurusunu oybirliğiyle reddetti.
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararında, Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte125 milletvekilinin Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişikliklere ilişkin başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.
Söz konusu değişiklikler, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesi ile Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin düzenlemeleri içeriyor.
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