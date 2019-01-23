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10:07 23 Ocak 2019
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    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

    Yılmaz Özdil'e 'Servet avcısı' diyen Ülkü Ocakları, 1881 adet Nutuk dağıtacak: Ücretsiz

    © Fotoğraf : Ülkü Ocakları
    Türkiye
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    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL'den satılmasını eleştirdi. Türkiye genelinde 1881 adet Nutuk dağıtacaklarını açıklayan Ateş, karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini duyurdu.

    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının özel baskısının 2 bin 500 TL'den satışa sunulmasına tepki gösterdi. "Büyük Gazi'nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir" diyen Ateş, Türkiye genelinde 1881 adet 'Nutuk' dağıtacaklarını açıkladı.

    Yılmaz Özdil
    © Fotoğraf : Twitter
    Yılmaz Özdil'in 2500 liralık kitabı satışa sunuldu, yayınevinin sitesi çöktü
    Yazılı açıklama yapan Ateş, "Ülkücü Türk gençliği, Atatürk'ün hayatına bir hazine gözü ile bakarken yolu, yönü belli olmayan ancak dilinden de Büyük Gazi'yi düşürmeyen zihniyetlerin teşvikçisi ve övücüsü, kalemini Türk milliyetçiliğinin önüne bir engel olarak koymaya çalışan bir ismin Atatürk'ü maddi bir hazine olarak gören tavrı Türk Milliyetçilerini üzmüş, bu zihniyetlerin Atatürk sevdalarının ise art niyetlerine bir paravan olduğunu yeniden göstermiştir" ifadelerini kullandı.

    "SERVET AVCILIĞI UTANÇ VESİLESİ"

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını ücretsiz olarak dağıtacaklarını belirten Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Mehmet Akif'in hicabından İstiklâl Marşı'nı Safahat'ına almamasını anlayamayan zihniyetin Büyük Gazi'nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir. Bu vesile ile ilgili kitabın 1881 adet ‘özel basım' olarak hazırlanması ve tanesi 2500 TL'den satılacak olmasına tepkimizi ortaya koymak üzere Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1881 adet Nutuk'u yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ücretsiz bir şekilde dağıtacağımızı ifade ediyoruz."

    Etiketler:
    utanç verici, tepki, servet, ücretsiz, kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü Gazetesi, Ülkü Ocakları, Mustafa Kemal Atatürk, Yılmaz Özdil, Sinan Ateş, Türkiye
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