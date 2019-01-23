Ulaştırma Bakanı Turhan: Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı NOTAM kapsamında 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.
Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.
Turhan, Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek "THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak" dedi.
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