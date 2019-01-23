'Sarıgül CHP'den istifa edecek' iddiası

Şişli Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi.

Sarıgül dün Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

​'EYÜPSULTAN'A ADAY GÖSTERİLECEK' İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

2018'in kasım ayında CHP yönetiminin Mustafa Sarıgül'ü Eyüpsultan ilçesi için düşündüğü iddiası gündeme gelmişti. Konuyu değerlendiren Sarıgül, "Ben Şişli adayıyım. Başka bir yere gitmem sözkonusu değil. İstanbul dışında da diğer ilçe adaylarına da gereken desteği vereceğim. Mustafa Sarıgül kendisine başka bir ilçe aramıyor. Genel Merkez'le de aramızda bir problem yok" açıklamasında bulunmuştu.