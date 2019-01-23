Sarıgül CHP'den istifa etti: Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım, Şişli'den adayım

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday olmak istediğini belirten eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, isminin başka ilçelerle anılması nedeniyle CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sarıgül, "Benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına istifa ediyorum" dedi.

İstanbul'un Mecidiyeköy ilçesinde bulunan Sevgi Merkezi'nde takipçileriyle buluşan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sarıgül, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden Şişli'den aday olmak istediğini duyurmuştu. Sarıgül'ün ilanı sonrası kulislerde birçok iddia gündeme gelmişti.

Bunlardan biri, CHP yönetiminin Sarıgül'ü Eyüpsultan ilçesinden aday göstermek istediğiydi.

Yıllardır çalışmaktan, koşmaktan, mücadele etmekten yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Yeni Şişli mücadelemde önüme konulan engelleri aşmak için, CHP'den üzülerek istifa ediyorum. https://t.co/nwIN2xBEVf — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) January 23, 2019

​Sarıgül, istifa açıklamasında bu iddiaya da değindi. "Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP'nin öz evladına dolaylı yoldan başka ilçeleri işaret ediyorlar" diyen Sarıgül, şunları kaydetti:

— Bu en azından siyasi nezakete uymaz… Bu en azından Şişlililere saygısızlıktır! Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Bugün bir karar aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum.

'ADAY OLACAĞIM'

Sarıgül, devamında başka bir partiye geçmeyeceğini ancak adaylık kararında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

"Diyebilirsiniz ki, 'Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor?' Cevabım net. Bu kararı aldığım bugün için hayır. Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki, 'Sarıgül Şişli'de başkanlığa aday olacak mı?' Cevabım net. Evet" diyen Sarıgül, sözlerini "Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim. Ben çok kararlı ve huzurluyum. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız" diye noktaladı.