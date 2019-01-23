Albayrak: ABD'nin endişelerini anlıyoruz, onlar da bizim endişelerimizi anlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda çok yakın bir diyalog yürüttüğüne işaret eden Albayrak, Trump'ın Türkiye ekonomisini tehdit eden tweetinin etkisinin de daha önce yazdıklarına kıyasla çok daha az olduğunu belirtti. Albayrak, bunun da iki ülke arasındaki temel işbirliğinin sağlamlığının bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
"Her şeyden önce, geçen yaz yazdıklarıyla karşılaştırıldığında, sözlerinin etkisi önemli ölçüde daha az. Bu, manşetlere rağmen, iki ülke arasındaki temel işbirliğinin oldukça sağlam olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır. Bu amaçla, her iki lider de son haftalarda çok yakın ve işbirlikçi bir diyalog yürüttüler… Türkiye ile ABD uzun zamandır devam eden bir ittifak içinde. Bu ittifak zor zamanlara ve fikir farklılıklarına dayandı. Siyasette oldukça tecrübem var. Öğrendiğim şu ki, karar verme zamanı geldiğinde politikacılar rasyonel davranıyorlar. Aramızdaki tüm iletişim kanalları çalışıyor. ABD'nin endişelerini anlıyoruz ve onlar da bizim endişelerimizi anlıyorlar."
'SURİYE'DE NE İSTEDİĞİMİZ OLDUKÇA BARİZ'
Türkiye'nin kapsamlı, barış odaklı ve ilkeli bir vizyona sahip olduğunu ve bu ikiz hedefe yönelik tüm araç ve yeteneklerinden yararlanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin bölgesinde barış ve refah yaratmayı hedeflediğini, Suriye'deki sorunun da bunun bir istisnası olmadığını belirtti.
Albayrak, "ABD olsun, Rusya olsun, İran olsun, tüm taraflarla yakın diyalog içindeyiz. Suriye'nin barışçıl, istikrarlı, müreffeh bir ülke haline gelmesi ve topraklarının vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturacak şekilde kullanılmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.
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