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11:41 23 Ocak 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak: ABD'nin endişelerini anlıyoruz, onlar da bizim endişelerimizi anlıyorlar

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Suriye'de ne istediğinin çok açık olduğunu, bu doğrultuda da ABD, Rusya ve İran'la yakın diyalog içinde olduklarını belirtti. Albayrak, ABD ile iletişim kanallarının çalıştığını ve karşılıklı olarak birbirlerinin endişelerini anladıklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda çok yakın bir diyalog yürüttüğüne işaret eden Albayrak, Trump'ın Türkiye ekonomisini tehdit eden tweetinin etkisinin de daha önce yazdıklarına kıyasla çok daha az olduğunu belirtti. Albayrak, bunun da iki ülke arasındaki temel işbirliğinin sağlamlığının bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JIM YOUNG
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    Davos zirvesinde Reuters'a konuşan Albayrak, "Başkan Trump, eğer Türk birlikleri Suriye'deki YPG milislerine saldırırsa, Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit etti. Türkiye ekonomisi, Halkbank'a karşı olası bir ABD hamlesi veya Türkiye'nin ihracatına ek yaptırımlar konusunda ne kadar savunmasız?" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Her şeyden önce, geçen yaz yazdıklarıyla karşılaştırıldığında, sözlerinin etkisi önemli ölçüde daha az. Bu, manşetlere rağmen, iki ülke arasındaki temel işbirliğinin oldukça sağlam olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır. Bu amaçla, her iki lider de son haftalarda çok yakın ve işbirlikçi bir diyalog yürüttüler… Türkiye ile ABD uzun zamandır devam eden bir ittifak içinde. Bu ittifak zor zamanlara ve fikir farklılıklarına dayandı. Siyasette oldukça tecrübem var. Öğrendiğim şu ki, karar verme zamanı geldiğinde politikacılar rasyonel davranıyorlar. Aramızdaki tüm iletişim kanalları çalışıyor. ABD'nin endişelerini anlıyoruz ve onlar da bizim endişelerimizi anlıyorlar."

    'SURİYE'DE NE İSTEDİĞİMİZ OLDUKÇA BARİZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı /Cem Öksüz
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    Türkiye'nin Suriye'de ne istediğinin çok açık olduğunu ifade eden Albayrak, "Suriye'de istediğimiz oldukça bariz. Terör örgütleri için üs olarak kullanılmayan barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye istiyoruz. Kısacası, bunlar ve benzerleri kötü adamlar ve kötü adamların kapımızın önünde serbest olmasını istemeyiz" dedi.

    Türkiye'nin kapsamlı, barış odaklı ve ilkeli bir vizyona sahip olduğunu ve bu ikiz hedefe yönelik tüm araç ve yeteneklerinden yararlanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin bölgesinde barış ve refah yaratmayı hedeflediğini, Suriye'deki sorunun da bunun bir istisnası olmadığını belirtti.

    Albayrak, "ABD olsun, Rusya olsun, İran olsun, tüm taraflarla yakın diyalog içindeyiz. Suriye'nin barışçıl, istikrarlı, müreffeh bir ülke haline gelmesi ve topraklarının vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturacak şekilde kullanılmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Ekonomi, YPG, Halkbank, Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Davos, Türkiye, İran, Rusya, ABD
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