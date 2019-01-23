Cumhurbaşkanlığı: Suriye'de siyasi çözüm de arıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, siyasi çözüm de arıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye'deki son gelişmeleri de kapsayan bölgesel konular ve Türk-Rus ilişkilerini görüşmek üzere bugün Moskova'da olacak. Türkiye, Suriye'de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz."

Turkey isn't just fighting all forms of terrorism in Syria. We are also working for a political solution to the devastating crisis next door.



Syria’s territorial integrity and political stability are key priorities for Turkey. We will continue to work toward those goals. pic.twitter.com/fmD5mpwM88 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 января 2019 г.

Altun, "Türkiye'nin en önemli öncelikleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

President @RT_Erdogan will be in Moscow today to holds talks on regional issues, including the most recent developments in Syria, and the Turkish-Russian relations with President Putin. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 января 2019 г.

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da bir araya gelecek. 2019 yılının ilk görüşmesini gerçekleştirecek olan iki lider, ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak.