‘Boğazlarda 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğu oluştu'

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü belirtildi.

Bloomberg'in Tribeca Shipping liman operatörüne dayandırdığı haberine göre, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında son 5 yılın Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğu oluştu. Tankerler Karadeniz'den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor.

Kuyruktaki tankerler Akdeniz'deki limanlara yaklaşık 39 milyon varil petrol götürecek.

Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları. Düzenleme gereği gemilerin büyük kısmına geçiş sırasında römorkörlerin eşlik etmesi gerekiyor. Ayrıca kötü hava koşulları da geçişlere engel oluyor.