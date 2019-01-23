Bilirkişi raporuyla tespit edildi: Berkin Elvan'ı vuran polis Fatih Dalgalı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın dava dosyasına, olay anıyla ilgili görüntülere ait bilirkişi raporu girdi.
Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, raporda atışın yerden sekip sekmediğine ilişkin yapılan incelemede dosya içeriğindeki bilgi ve bulgular, atış anı ile maktulün düşüş anı arasındaki zaman aralığı gözetildiğinde; atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği belirtildi.
Berkin Elvan'ın yaralandığı atışı yapan polisin hangisinin olduğuna ilişkin tespit bölümünde şu ifadelere yer verildi:
"Dosya içeriği üzerinde yapılan incelemeler neticesinde maktulün Berkin Elvan'ın yaralandığı 13.47.17 zamanında yapılan atışı 2. set polisi olarak tanımlanan şahsın yaptığı tespit edilmiştir."
VİDEO GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRILDI
Raporda maktulün yaralandığı atışı yapan zetçi polis ile sadığın fotoğraflarının karşılaştırması kısmında dosya kapsamında bulunan sanık Fatih Dalgalı'ya ait fotoğraflar ile 2. zet polisine ait video görüntülerinin karşılaştırıldı.
Karar kısmında 'Karşılaştırma yapılan şahısların arasında benzerlikler ve uyumlar tespit edilmiş olup, kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı şahıs olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilerek Berkin Elvan'ın vuran polisin sanık Fatih Dalgalı olduğu tespit edildi.
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