İstanbul, 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

Nükleer enerji sektöründeki en son gelişmeler ve Türk firmalarını bekleyen iş fırsatları Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda tanıtılacak. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın en önemli nükleer etkinliği olan zirve, 100’ün üzerinde sektör öncüsü firmayı ve nükleer alanında çalışan 1000’e yakın ziyaretçiyi ağırlayacak.
Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, nükleer sanayideki en son teknoloji ve yenilikleri tanıtmak üzere 5-6 Mart 2019 tarihlerinde, altıncı kez İstanbul'da düzenleniyor. Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği zirve, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer etkinliği olma özelliğini taşıyor. Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından gerçekleştiriliyor.
Özel sektörün yanı sıra kamu, sivil toplum, alanında uzman uluslararası konuşmacılar ve akademisyenlerin de katılacağı zirvede, uzmanlar nükleer alanındaki en güncel gelişmeleri oturumlarda tartışacak. İki gün boyunca sürecek etkinliğe 100'ün üzerinde firmanın ve 1000'e yakın yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor.
‘ZİRVEYE KUZEYDOĞU AFRİKA'DAN GÜNEYDOĞU ASYA'YA KADAR ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN KATILIM OLACAK'
Uluslararası düzeyde son derece önemli bir zirveyi hayata geçireceklerini söyleyen Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, nükleer enerjinin ülkelerin sürdürülebilir enerji politikaları için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Türk firmalarının nükleer santral ekipmanları için tedarikçi olması konusunda fırsatların ortaya çıkmakta olduğunu vurgulayan Dr. Çubukçu, Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda Türk firmalarıyla nükleer alanında daha önce tecrübesi bulunan yabancı firma ve tedarikçileri buluşturacaklarını söyledi. Dr. Çubukçu, etkinliğe Ortadoğu, Kuzey Afrika hatta bu yıl Güneydoğu Asya'daki nükleer faaliyetleriyle ilgilenen firmaları da bir araya getireceklerini paylaştı. Dr. Çubukçu, bu yıl zirveye katılan ülke sayısını daha da artıracaklarını ve özellikle Türkiye'ye daha önce gelmemiş ülkelerden önemli düzeyde katılımların gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
‘TÜRK FİRMALARI KALİTELİ ÜRETİMLE NÜKLEER ENDÜSTRİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR'
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise, zirvenin yerli üreticilerin Türkiye'deki projelerin yanı sıra yurt dışındaki projelere açılması için de birçok fırsatı barındırdığına dikkat çekti. Nükleer endüstrisinde yerli katkının olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Özdebir, Türk firmalarının yüksek kaliteli üretimle nükleer endüstrisinin bir parçası olabileceğini belirtti.
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