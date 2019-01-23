AK Partili Özhaseki'den seçim şarkısı: Cumhur İttifakı'yla Ankaram'da devam et

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim şarkısı yayınlandı. Şarkı "Benimle yürümeye var mısınız?" adını taşıyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara'dan aday olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki için hazırlanan seçim şarkısı yayınlandı.

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'Benimle yürümeye var mısınız?' başlığını taşıyan seçim şarkısına Özhaseki'nin vatandaşlarla birlikte olduğu görüntülerden oluşan bir klip hazırlandı.

Habertürk'ün aktardığına göre Özhaseki'nin seçim şarkısının sözleri şöyle:

"Vatanımda dostça yaşarken

Yüreğimiz aşkla atarken

Yorulmak yok asla gece gündüz

Sevdam benim başkent için koşarken

Tek vatanız, tek devlet, tek bayrağız, tek millet,

Cumhur İttifakı'yla Ankaram'da devam et

Mehmet Özhaseki'yle birlik, dirlik, sevgiyle kenetlenir gönüller

Başkent şimdi seninle

Biz bu topraklarda büyürken

Can gibi kardeşçe yürürken

Yorulmak yok asla gece gündüz

Sevdam benim başkent için koşarken

Tek vatanız, tek devlet, tek bayrağız, tek millet,

Cumhur İttifakıyla Ankaramda devam et

Mehmet Özhaseki'yle birlik, dirlik, sevgiyle kenetlenir gönüller

Başkent şimdi seninle."