AK Partili Özhaseki'den seçim şarkısı: Cumhur İttifakı'yla Ankaram'da devam et

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara'dan aday olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki için hazırlanan seçim şarkısı yayınlandı.
Habertürk'ün aktardığına göre Özhaseki'nin seçim şarkısının sözleri şöyle:
"Vatanımda dostça yaşarken
Yüreğimiz aşkla atarken
Yorulmak yok asla gece gündüz
Sevdam benim başkent için koşarken
Tek vatanız, tek devlet, tek bayrağız, tek millet,
Cumhur İttifakı'yla Ankaram'da devam et
Mehmet Özhaseki'yle birlik, dirlik, sevgiyle kenetlenir gönüller
Başkent şimdi seninle
Biz bu topraklarda büyürken
Can gibi kardeşçe yürürken
Yorulmak yok asla gece gündüz
Sevdam benim başkent için koşarken
Tek vatanız, tek devlet, tek bayrağız, tek millet,
Cumhur İttifakıyla Ankaramda devam et
Mehmet Özhaseki'yle birlik, dirlik, sevgiyle kenetlenir gönüller
Başkent şimdi seninle."
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