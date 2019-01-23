RTÜK başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yeni başkanı belli oldu. Kurulda üyelik yapan Ebubekir Şahin başkanlığa seçildi.

© Fotoğraf : DHA RTÜK Başkanı Yerlikaya istifa etti

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunları gerekçe göstererek dün istifa ettiğini açıklamıştı.

Ancak kulislerde Yerlikaya'nın istifasında özellikle iktidara yakın yayın kuruluşları ile kurul arasında kalması, yüksek para ve yayın durdurma cezaları nedeniyle televizyon sahiplerinin şikâyetleri ile kadrolaşma ve RTÜK içinde yaşadığı sıkıntıların etkili olduğu ileri sürüldü.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 Rize doğumlu olan Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Şahin, birçok kurumda yöneticilik yaptı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şahin, evli ve 2 çocuk babası.

Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.