Kayıt
15:58 23 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: #10yearschallenge'a katılıyoruz

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Seçim gündemiyle yapılan toplantıda Karamollaoğlu, gündemde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say’ın konserine gitmesini değerlendirdi ve ’10yearschallenge’ akımına katıldıklarını belirterek Türkiye’nin 10 yıl öncesi ve bugününe dair veriler paylaştı.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Hamza Tav
    Karamollaoğlu: Takdir neyse ona razı oluruz, oturup ağlayacak halimiz yok
    Seçim gündemiyle basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, gündemde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine gitmesini değerlendirdi ve '10yearschallenge' akımına katıldıklarını belirterek Türkiye'nin 10 yıl öncesi ve bugününe dair veriler paylaştı.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili olarak adayların 27 Ocak Pazar Günü tanıtılacağını ifade etti.

    Karamollaoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

    ‘KARDEŞ AFGAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

    Afganistan'da Taliban saldırısı
    Twitter
    Afganistan'da askeri üsse Taliban saldırısı: 100'den fazla asker öldürüldü
    Geçtiğimiz Cumartesi günü Libya'dan hareket eden bir göçmen botunun batması sonucunda ne yazık ki 117 göçmen hayatını kaybetti. Bunların içinde bebekler, hamile kadınlar vardı. Yine bir umut yolculuğu acı bir dramla son buldu. Son gelişmeler Akdeniz adeta bir mülteci mezarlığına dönmüş olduğunu gösteriyor. Bunun yanında birde Pazartesi günü Afganistan'da menfur bir saldırı meydana geldi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Kardeş Afgan Halkına başsağlığı diliyorum. Bu kaçıncı feryat edişimiz bilmiyorum lakin özellikle İslam dünyasında yaşanan bu trajedilerin son bulması için üzerimize düşen ne varsa yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu ise İslam ülkelerinin özellikle de Türkiye'nin toparlanıp ayağa kalkması, problemlerimize çözüm üretmesidir.

    'MORO HALKI BİR UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Aybüke Küçük
    Karamollaoğlu: İktidara gelirsek ilaç ve gıdamızın tamamını kendimiz üreteceğiz
    "Pazartesi günü Filipinler-Moro'da gerçekleştirilen referandum sonuçları, Moro halkının üç asırı aşan onur mücadelesinin başarı ile sonuçlandığını tüm dünyaya ilan etti. Bu netice sorunlarımızın diyalog ve müzakere yolu ile, çatışarak değil konuşarak çözülebileceği noktasında önemli bir örnek ve umut ışığı olmuştur. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Müslüman Moro halkını kutluyorum.

    Sosyal medyada yeni bir akım başladı, gençler #10yearschallenge etiketi ile 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğraflarını koyup paylaşım yapıyorlar. Biz de bu akıma katılarak, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu daha net ifade etmek için; Türkiye'nin #10yearschallenge'ını yaptık. 2009 Türkiyesi ile 2019 Türkiyesi'nin fotoğrafını birlikte inceleyelim:

    DIŞ BORÇ

    2009 yılında 276 Milyar Dolar (brüt) — 2019 yılında 457 Milyar Dolar (brüt)

    MERKEZİ BORÇ

    Etli nohut yemeği
    © Fotoğraf : DHA
    Sofradakilerin 10 yıllık seyri: Soğan 65 kuruştan 4.18 TL'ye, nohut 3.29 TL'den 10.51 TL'ye yükseldi
    2009 yılında 442 Milyar Lira — 2019 yılında 1 trilyon 67 milyar Lira

    ENFLASYON

    2009 yılında %11 — 2019 yılında %20 (Resmi rakamla reel enflasyon %60'ların üzerinde)

    FAİZ

    2009 yılında %9 (Merkez Bankası) Banka Faizi %17 — 2019 yılında %24 Banka Faizi %35-40

    DOLAR KURU

    2009 yılında 1.34 TL  — 2019 yılında 5.33 TL

    BENZİN'İN LİTRESİ

    2009 yılında 3.2 Lira — 2019 yılında 6.20 lira

    SOĞANIN KİLOSU

    2009 yılında 1 Lira — 2019 yılında 5.5 lira

    DOMATESİN KİLOSU

    Domates
    © Fotoğraf : Pixabay/Couleur
    Antalya'dan 4 TL'ye yola çıkan domates, İstanbul'da mutfağa 14 TL'ye giriyor
    2009 yılında 75 Kuruş —2019 yılında 6 Lira

    Görüldüğü üzere 10 yılda Türkiye birçok bakımdan daha da geriye gitmiş durumda. Temennimiz 2029 Türkiye'sinin 2019 Türkiyesi'nden daha müreffeh ve yaşanılabilir olmasıdır.

    VATANDAŞIMIZ AY SONUNU GETİREMİYOR

    Bunun yanı sıra vatandaşımız ekonomik olarak her geçen gün dar boğaza giriyor, Türkiye'de kredisini ödeyemeyen 827 bin kişi, kredi kartı borcunu ödeyemeyen 745 bin kişi. Bütün kalemlerde takibe düşen borçlu sayısı ise 4.6 milyon kişiyi buldu. Vatandaşımız borçlu, ay sonunu getiremiyor.

    SİZE HELAL OLAN BAŞKASINA HARAM OLMAZ

    Öncelikle biz Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, hangi fikir, hangi inanca sahip olursa olsun herkesle bir araya gelebilmeli herkesi kucaklayabilmelidir. Fakat ne hikmetse ülkenin normalleşmesi adına bir adım atsak hemen hain damgası yiyoruz. Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyoruz. Bize bu ithamlarda bulunanlar Sayın Erdoğan ve Fazıl Say'ın bir araya gelmesine en olumlu yorumları yapıyorlar. Özellikle iktidar kanadına sesleniyorum size helal olan başkasına haram olmaz. İktidar yanlıları çifte standarttan vazgeçmeliler. Bu ülkenin sorunların çözülmesi adına herkesle bir araya gelebilmeli, sevgi ve kardeşlik iklimini hakim kılmalıyız.

    AK PARTİ KORKU İLE SEÇMENİNİ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

    Abdülkadir Karaduman
    Saadet Partisi
    Saadet Partili Karaduman: Deizmin yükselmesinin sorumlusu AK Parti
    Yerel seçimlerden dolayı siyasi demeçler, açıklamalar havada uçuşurken bizi hayrete düşüren, iktidar milletvekilinin yaptığı açıklamadır. Diyor ki Sayın vekil; Kazanamazsak tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bu ne tedirginlik, bu seçimi kaybedeceklerini görüyorlar. Bu iki vergi dediğiniz şey AK Parti iktidarında çözüm sürecinde ortaya çıkmış bir mesele değil mi? Yani korkuttuğunuz şey bile sizin eseriniz. Bakınız 1989'da ANAP yerel seçimleri kaybetti sonucunda kıyamet kopmadı. AK Parti korku ile seçmenini elinde tutmak istiyor. Fakat korkunun ecele faydası yok, Türkiye yerel yönetimlerde bir değişime ihtiyaç duyuyor.

    'TÜRKİYE BUGÜN 1984 ESERİNDEKİ ZİHNİYETLE YÖNETİLİYOR'

    İktidar kendisinin menfaatine olan her şeye güzel menfaati olmayan her şeye kötü mantığı ile bakıyor. Burada George Orwell'ın kaleme aldığı 1984 romanında şu satırları hatırlatmak istiyorum:

    - Şu an kaç parmağımı gösteriyorum?
    + Dört.
    — Peki, ya parti "Beş" derse?
    + O zaman beş.
    Türkiye bugün 1984 eserinde eleştirilen zihniyet ile yönetiliyor. İktidar 4 parmağını gösteriyor bizden bunun 5 parmak olduğuna inanmamızı istiyor. Lakin biz gördüğümüzü, hakikatleri söylemek mecburiyetindeyiz.

    '27 OCAK GÜNÜ ADAYLARIMIZI MİLLETİMİZE TANITACAĞIZ'

    Yerel seçimlere hazırlık kapsamında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her seçim bölgesinde oy alabilecek, güvenilir, temiz, dürüst isimleri tespit ediyoruz. Bu sebeple de 27 Ocak Pazar Günü adaylarımızı milletimize tanıtacağız. Bunun yanında seçim konseptimizi de aziz milletimiz ile paylaşacağız.

    İlgili konular:

    Karamollaoğlu: Bu seçimde iki şey kazandık
    Karamollaoğlu'na tahsis edilen korumalar geri çekildi: 'Herhalde Türkiye'ye tam manasıyla güven ortamı geldi'
    Karamollaoğlu: Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı, gerekirse tereddüt etmeden çekilirim
    Karamollaoğlu'ndan CHP'ye: Maşallah, madalya takalım
    Etiketler:
    10yearschallenge, soğan, dolar kuru, dış borç, domates, enflasyon, faiz, Benzin, Temel Karamollaoğlu, Fazıl Say, Recep Tayyip Erdoğan, Moro, Filipinler, Akdeniz, Libya, Afganistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    91. Oscar adayları
    91. Oscar adayları belli oldu
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet