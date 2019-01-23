Karamollaoğlu: #10yearschallenge'a katılıyoruz

Gazete Duvar'ın haberine göre Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili olarak adayların 27 Ocak Pazar Günü tanıtılacağını ifade etti.
Karamollaoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şu şekilde:
‘KARDEŞ AFGAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'
'MORO HALKI BİR UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR'
Sosyal medyada yeni bir akım başladı, gençler #10yearschallenge etiketi ile 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğraflarını koyup paylaşım yapıyorlar. Biz de bu akıma katılarak, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu daha net ifade etmek için; Türkiye'nin #10yearschallenge'ını yaptık. 2009 Türkiyesi ile 2019 Türkiyesi'nin fotoğrafını birlikte inceleyelim:
DIŞ BORÇ
2009 yılında 276 Milyar Dolar (brüt) — 2019 yılında 457 Milyar Dolar (brüt)
MERKEZİ BORÇ
ENFLASYON
2009 yılında %11 — 2019 yılında %20 (Resmi rakamla reel enflasyon %60'ların üzerinde)
FAİZ
2009 yılında %9 (Merkez Bankası) Banka Faizi %17 — 2019 yılında %24 Banka Faizi %35-40
DOLAR KURU
2009 yılında 1.34 TL — 2019 yılında 5.33 TL
BENZİN'İN LİTRESİ
2009 yılında 3.2 Lira — 2019 yılında 6.20 lira
SOĞANIN KİLOSU
2009 yılında 1 Lira — 2019 yılında 5.5 lira
DOMATESİN KİLOSU
Görüldüğü üzere 10 yılda Türkiye birçok bakımdan daha da geriye gitmiş durumda. Temennimiz 2029 Türkiye'sinin 2019 Türkiyesi'nden daha müreffeh ve yaşanılabilir olmasıdır.
VATANDAŞIMIZ AY SONUNU GETİREMİYOR
Bunun yanı sıra vatandaşımız ekonomik olarak her geçen gün dar boğaza giriyor, Türkiye'de kredisini ödeyemeyen 827 bin kişi, kredi kartı borcunu ödeyemeyen 745 bin kişi. Bütün kalemlerde takibe düşen borçlu sayısı ise 4.6 milyon kişiyi buldu. Vatandaşımız borçlu, ay sonunu getiremiyor.
SİZE HELAL OLAN BAŞKASINA HARAM OLMAZ
Öncelikle biz Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, hangi fikir, hangi inanca sahip olursa olsun herkesle bir araya gelebilmeli herkesi kucaklayabilmelidir. Fakat ne hikmetse ülkenin normalleşmesi adına bir adım atsak hemen hain damgası yiyoruz. Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyoruz. Bize bu ithamlarda bulunanlar Sayın Erdoğan ve Fazıl Say'ın bir araya gelmesine en olumlu yorumları yapıyorlar. Özellikle iktidar kanadına sesleniyorum size helal olan başkasına haram olmaz. İktidar yanlıları çifte standarttan vazgeçmeliler. Bu ülkenin sorunların çözülmesi adına herkesle bir araya gelebilmeli, sevgi ve kardeşlik iklimini hakim kılmalıyız.
AK PARTİ KORKU İLE SEÇMENİNİ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR
'TÜRKİYE BUGÜN 1984 ESERİNDEKİ ZİHNİYETLE YÖNETİLİYOR'
İktidar kendisinin menfaatine olan her şeye güzel menfaati olmayan her şeye kötü mantığı ile bakıyor. Burada George Orwell'ın kaleme aldığı 1984 romanında şu satırları hatırlatmak istiyorum:
- Şu an kaç parmağımı gösteriyorum?
+ Dört.
— Peki, ya parti "Beş" derse?
+ O zaman beş.
Türkiye bugün 1984 eserinde eleştirilen zihniyet ile yönetiliyor. İktidar 4 parmağını gösteriyor bizden bunun 5 parmak olduğuna inanmamızı istiyor. Lakin biz gördüğümüzü, hakikatleri söylemek mecburiyetindeyiz.
'27 OCAK GÜNÜ ADAYLARIMIZI MİLLETİMİZE TANITACAĞIZ'
Yerel seçimlere hazırlık kapsamında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her seçim bölgesinde oy alabilecek, güvenilir, temiz, dürüst isimleri tespit ediyoruz. Bu sebeple de 27 Ocak Pazar Günü adaylarımızı milletimize tanıtacağız. Bunun yanında seçim konseptimizi de aziz milletimiz ile paylaşacağız.
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