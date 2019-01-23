Kızını 14 yerinden bıçaklayan baba: Sürekli paramı yiyordu

Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan Mehmet Adnan Soyudemir, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Mehmet Adnan Soyudemir, parasını harcadığı için tartıştığı 32 yaşındaki kızı Ayşe Soyudemir'i 14 yerinden bıçakladı.

© Fotoğraf : DHA Cesedi parçalara ayrılmış şekilde ormanda bulunan oryantal Didem Uslu'nun babası cinayeti itiraf etti

Kızın çığlıklarını duyan komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kızı hastaneye kaldırırken, baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Baba Soyudemir'in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum"dediği öğrenildi.

Soyudemir, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilirken, Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.