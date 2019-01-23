İmamoğlu, Tuzla'da semt pazarını gezdi: Göreceksiniz tüm İstanbul bizi tanıdıkça çok sevecek

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bir semt pazarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girerkenn Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını gösteren bir kadınla İmamoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

CHP'li İmamoğlu, Tuzla'daki Aydıntepe mahallesi semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak CHP Aydıntepe Mahalle Temsilciliği'ne giden İmamoğlu, burada partililere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

İmamoğlu, "Hep beraber, hepinizin yüzünde gülücük, moral, insanlara umut tazeleyen bir tavırla çalışmanızı istiyorum. Çünkü toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu şey huzur ve güvenli ortam. Sizlerden istirhamım, önce vatandaşı dinleyip vatandaşın ne demek istediğini anlayın, sonra çözümlerimizi ve projelerimizi toplumla paylaşın" dedi.

İnsanların nutuk atanlardan usandığını dile getiren İmamoğlu, "İnsanlar yönetenlerden usandı. Yönetici dediğin tevazu içinde olacak, kibirden uzak olacak ve topluma sıcaklığıyla yaklaşan kişiler olacak. Biz bunun temsilcisiyiz. İstanbul'un her noktasına sevgiyi, huzuru ve mutluluğu getirmek için yola çıktık. Göreceksiniz tüm İstanbul bizi tanıdıkça çok sevecek. Sizler sayesinde İstanbul'un her noktasına erişeceğiz. Bizim bu yolculuğumuza yol arkadaşlığı yapan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN SEÇİMİ GELDİĞİNDE KONUŞURSUN'

Daha sonra vatandaşlarla tek tek el sıkışarak pazar yerine geçen İmamoğlu, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Öte yandan pazarda bir kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "Onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun" deyince, İmamoğlu da "Amin. Onun seçimi geldiğinde konuşursun. Seçimleri iyi analiz edin" dedi.